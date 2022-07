Nanoleaf Ultra Black Shapes Triangles ausprobiert: Die schwarze Optik hat was

Die Nanoleaf Ultra Black Shapes Triangles sind seit wenigen Tagen im Handel. Wir konnten die neuen Shapes in schwarzer Optik schon ausprobieren und wollen euch ein paar Erfahrungen mit auf den Weg geben. Generell gilt: Bis auf den schwarzen Anstrich hat sich nichts geändert. Alle bekannte Funktionen der Shapes-Reihe sind auch hier verfügbar, unter anderem gibt es Support für HomeKit, Amazon Alexa und Google Assistant, zudem ist eine Berührungssteuerung verfügbar und die Panels können passend zur Musik aufblinken.

Wärhend Nanoleaf-Produkte immer in weiß gefertigt wurden, gibt es jetzt erstmals eine schwarze Limited Edition. Wie limited die schwarzen Panels sind, wissen wir nicht. Optisch machen sie aber einiges her. Nicht nur die Panels sind schwarz, auch die Steuereinheit, die Verbindungsstücke und das Netzkabel sind schwarz – das ist konsequent.

Ich finde die schwarzen Panels an einer weißen Wand optisch schöner als die weißen Panels. Der Kontrast ist höher und die schwarzen Module sehen einfach toll aus. Bei den weißen Panels sind die Ecken leicht grau, bei den schwarzen Panels ist wirklich alles schwarz und es gibt ein einheitliches Bild. Bei unserem Starter-Set mit 9 Modulen ist ein Panel allerdings farblich nicht passend zum Rest. Das darf meiner Meinung nach bei einem 220 Euro teuren Produkt nicht passieren und wäre ein Grund für einen Umtausch. Das stört das Gesamtbild.

Bevor man die Panels an die Wand klebt, sollte man sich vorher ein passendes Muster zurechtlegen. Hier kann man selbst kreativ werden oder sich von den Vorlagen inspirieren lassen, die Nanoleaf auf einem Zettel abdruckt. Der Vorteil hier: Ihr klebt eine Adapterplatte an die Wand, auf die ihr dann das Modul steckt. So könnt ihr die Module abnehmen, ohne den Kleber entfernen zu müssen.

Die Einrichtung erfolgt dann in der Nanoleaf-App und bei iOS über HomeKit. Code scannen, einen Raum zuweisen und los gehts. Danach könnt ihr die Nanoleaf Ultra Black Shapes Triangles auch über HomeKit und Siri steuern, wobei man hier auf Szenen oder eine einfarbige Anzeige angewiesen ist. Daher ist die Nanoleaf-App unabdingbar, da man hier deutlich mehr Einstellungsmöglichkeiten hat und auch eigene Szenen mit individuellen Farben und Farbabläufen anlegen kann.

Die Farbwiedergabe ist bei den dunklen Panels richtig gut. Im Vergleich zu den weißen Modulen ist die Wiedergabe etwas dunkler, aber das sollte klar sein. Ich habe mal testweise ein schwarzes Modul in ein weißes Setup integriert und muss sagen, dass das keine gute Idee ist. Hier ist der Farbunterschied einfach zu krass, das schwarze Modul wirkt dann als Fremdkörper. Was ich hingegen toll finde: Bei den schwarzen Modulen kann man auch etwas spielen und einige Module nicht beleuchten – also einfach schwarz lassen. Das sieht je nach Muster richtig klasse aus. Generell muss man sagen: Auf den Fotos kommen die Farben nicht so gut rüber wie in echt.

Die Nanoleaf Ultra Black Shapes Triangles erfinden das Rad nicht neu, allerdings ist die schwarze Optik ein echter Hingucker. Ansonsten gibt es hier gewohnt gute Nanoleaf-Qualität. Und auch bei Nanoleaf gilt: Günstig ist der Spaß nicht. Das Starter-Set mit 9 Panels kostet 219,99 Euro, die Erweiterung mit 3 Modulen weitere 69,99 Euro. Und sind wir mal ehrlich: Richtig beeindruckend wird es erst dann, wenn man mit vielen Modulen tolle Muster an die Wand bringen kann.

Abschließend noch ein Hinweis auf den Stromverbrauch: Im Standby werden 3,3 Watt verbraucht, im aktiven Einsatz sind es je nach Farbe und Muster bis zu 11 Watt.