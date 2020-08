Neu für Sky Q: HDR, Disney+, neue Apps & mehr

Erst Anfang Juli wurde ein großes Update für Sky Q ausgerollt, heute folgt die Ankündigung für zahlreiche neue Funktionen und Verbesserungen.

Mehr Bundesliga in UHD und HDR

Unter anderem wird es in der Saison 2020/21 insgesamt 68 Fußball-Bundesliga-Spiele in UHD geben – doppelt so viele wie bisher. Dies umfasst alle Topspiele am Samstagabend sowie je ein weiteres Spiel pro Spieltag. Zusätzlich zeigt Sky erstmals die 34 Montagsspiele der 2. Bundesliga in UHD. Und das Beste: Alle 68 UHD-Spiele der Bundesliga werden erstmals auch in HDR (High Dynamic Range) zu sehen sein.

„Was hab‘ ich verpasst?“

Sky Q wird die neue Funktion „Was hab‘ ich verpasst?“ anbieten. Hier kann man Schlüsselmomente wie Tore, Torchancen oder Freistöße während der Live-Übertragung jederzeit auf Knopfdruck abrufen. Mit der Bild-in-Bild-Funktion können die Zuschauer den aktuellen Spielverlauf jederzeit im Auge behalten. Nach Aufruf der jeweiligen Highlight-Szene schaltet Sky Q nahtlos zurück und zeigt das Live-Spiel wieder im Vollbildmodus.

Sky Q Sprachsteuerung

Die Sky Q Sprachsteuerung wird smarter und findet demnach die passenden Inhalte schneller. Nutzer haben ab sofort die Möglichkeit, nicht nur nach Sendern, Apps, Serien, Filmen und Schauspielern, sondern auch nach Themen und Genres zu fragen. Einfach Sprachtaste auf der Sky Q Fernbedienung drücken, „Musik“, Action“, „Nachrichten“ oder „Krimi“ sagen, schon präsentiert Sky Q die relevanten Programmvorschläge auf dem Bildschirm. Auch bei der Frage „Was soll ich schauen?“ weiß Sky Q die passende und maßgeschneiderte Antwort.

Disney+ kommt nächstes Jahr

In den kommenden Monaten ergänzen weitere Top-Apps das Portfolio auf Sky Q. Den Anfang macht das Casual-Gaming-Portal Play.Works, das in Kürze verfügbar sein wird und es Kunden ermöglicht, per Sky Q Fernbedienung in Kultspielen wie „Tetris“, „Crossy Road“ und „Doodle Jump“ das nächste Level zu erklimmen. Kunden dürfen sich außerdem innerhalb der nächsten Monate auf weitere beliebte Apps, sowie ab April 2021 auf die Integration von Disney+ freuen.