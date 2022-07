Neue 2.0 Soundbar von Sharp mit HDMI und Bluetooth kostet nur 69 Euro

Ab und an stolpert man ja doch über wirre Produktbezeichnungen. Bei Sharp bezeichnet man das neue Modell HT-SB100 einfach als „2.0 Soundbar mit HDMI und Bluetooth“. Dabei handelt es sich um eine Einsteiger-Soundbar, die in Kürze für 69 Euro in den Markt startet.

Die 800 x 64 x 84 Millimeter große Soundbar verfügt ingesamt über 75 Watt, hat HDMI-Arc an Bord und kann über Bluetooth 5.1 auch kabellos Musik vom Smartphone oder Tablet abspielen. Die Soundbar ist mit Stereo 2.0 ausgestattet und erzeugt mit zwei Audiokanälen links und rechts ein räumliches Klangerlebnis. Dabei könnt ihr zwischen drei Equalizer- Voreinstellungen (Musik, Film & Stimme) den Sound weiter anpassen.

Wer mit wenig Geld den TV-Sound optimieren möchte, kann sich die neue Soundbar von Sharp ansehen. Diese soll noch im Juli starten.

