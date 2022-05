Neue Videos: Daten-Auktion, Lupe, Harriet the Spy

Apple macht abermals auf die Privatsphäre-Funktionen aufmerksam, die man mit dem iPhone und iOS 15 anbietet. Unter anderem die App Tracking Transparenz sowie der E-Mail Datenschutz. Auf der entsprechenden Datenschutz-Sonderseite könnt ihr noch einmal alle Details nachlesen, folgend findet ihr die neuste Werbung.

Privatsphäre ist ein Grundrecht. Und Datenschutz zählt bei Apple zu den Kernwerten. Deine Geräte sind in so vielen Lebensbereichen wichtig für dich. Welche deiner Erlebnisse du teilst und mit wem, solltest du ganz allein entscheiden können. Wir entwickeln Apple Produkte so, dass deine Privatsphäre geschützt bleibt und du die Kontrolle über deine Daten behältst. Das ist nicht immer einfach. Aber es ist die Art von Innovation, an die wir glauben.