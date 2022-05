Disney+: Werbefinanziertes Abo mit maximal 4 Minuten Werbung pro Stunde

Erst kürzlich hatten wir über den Videostreaming-Dienst Netflix berichtet, der offenbar Pläne hegt, bald ein werbeunterstütztes Abonnement zu günstigeren Preisen anzubieten. Auch die Konkurrenz in Form von Disney+ (App Store-Link) scheint diesem Modell nicht abgeneigt zu sein: Noch in diesem Jahr soll ein werbefinanziertes Abo an den Start gehen. Nun wurden weitere Details, wie diese Werbung aussehen könnte, bekanntgegeben.

Wie Variety berichtet, will Disney+ seinem Anspruch, ein familienfreundlicher Streamingdienst zu sein, auch im Hinblick auf gezeigte Werbung treu bleiben. Wenn das werbegestützte Abo später in diesem Jahr an den Start geht, soll es Variety zufolge bei Filmen oder Serien, die eine Stunde oder weniger dauern, vier Minuten lang Werbung zeigen.

Variety betont, dass Disney+ damit weniger Werbung einblenden würde als einige seiner Konkurrenten am Streaming-Markt. Der US-amerikanische Dienst NBC Peacock zeigt bis zu fünf Minuten Werbung pro gestreamter Stunde, und selbst das Disney-eigene Hulu zeigt zwischen neun und 12 Werbespots in einer Stunde.

Start gegen Ende 2022 in den USA, weitere Länder im nächsten Jahr

Was die Inhalte der Werbung selbst angeht, so will man unbedingt sein familienfreundliches Image wahren. Laut Variety sollen bei Disney+ keine Werbespots mit Themen für Erwachsene ausgestrahlt werden, darunter solche, die Alkohol bewerben oder politische Inhalte haben. Zudem will der Streamingdienst auch keine Werbung von Konkurrenten aus der Unterhaltungsbranche zeigen. Zudem wird Disney+ Werbespots aus allen Sendungen streichen, wenn der Dienst von einem Kinderprofil genutzt wird, und generell keine Anzeigen in Inhalten, die sich an Vorschulkinder richten, ausstrahlen.

Obwohl Disney+ den Schritt, bis Ende 2022 in den USA eine billigere, werbeunterstützte Abo-Option einführen zu wollen, bereits im März angekündigt hat, gibt es bisher noch keine Angaben darüber, welche Preise man für diesen Tarif verlangen wird. Aktuell kostet Disney+ in der werbefreien Variante 8,99 Euro/Monat bzw. 7,99 USD/Monat in den USA. Der Streamingdienst hatte nach eigenen Angaben allein im letzten Quartal 7,9 Millionen neue Abonnenten und Abonnentinnen gewonnen. Nach dem Start des werbegestützten Abos in den USA soll selbiges auch im nächsten Jahr in weiteren Ländern eine Option werden.