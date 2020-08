Neues iMac-Konzept: Warum ist Apple darauf selbst nie gekommen?

Gerade erst hat Apple die eigene iMac-Sparte aktualisiert und die neuen Modelle mit besserer Ausstattung in den Apple Store gebracht. Auch wir berichteten dazu, den Artikel könnt ihr hier noch einmal nachlesen. Auf eine wirklich tolle Sache ist der Konzern aus Cupertino aber weiterhin nicht gekommen: Ein Qi-Ladepad im massiven Alu-Standfuß der iMacs zu verbauen.

Der freiberufliche Designer Daniel Bautista zeigt nun in einem tollen iMac-Konzept bei Behance, wie so etwas aussehen könnte. Und man selbst fragt sich – warum ist Apple darauf selbst nie gekommen? „Obwohl das Design des iMac ikonisch ist, muss es aufgefrischt werden, um mit den neuen Produkten von Apple konsistent zu sein“, erklärt Daniel Bautista. „Viele Benutzer wünschen sich ein Design mit einem randlosen Bildschirm, ähnlich wie bei Geräten wie dem iPhone X und dem iPad Pro.“

So hat der Designer kurzerhand einen wunderschön anzusehenden 24- und 27-Inch-iMac kreiert, der mit einem nahezu randlosen Display ausgestattet ist, über ein hintergrundbeleuchtetes Magic Keyboard verfügt, Face ID unterstützt und in Silber und Spacegrau daher kommt. Zumindest in Bezug auf Face ID besteht Hoffnung, dass Apple hier bei den Macs bald nachlegen wird: Im Code von macOS Big Sur fanden sich erste Hinweise auf eine Gesichtserkennung. In zukünftigen iMac-Modellen könnte Face ID daher durchaus seinen Platz haben.

Standfuß des iMacs könnte effektiv genutzt werden

Die Lademöglichkeit im Standfuß des iMacs jedoch ist der größte Clou dieses Konzepts. Denn seien wir einmal ehrlich – wozu ließe sich dieses dem Nutzer zugewandte Bauteil sonst besser nutzen? Bei mir dient der Standfuß des fast baugleichen Thunderbolt Displays auf dem Schreibtisch allerhöchstens dazu, das Magic Keyboard darauf abzulegen, wenn ich vor mir etwas mehr Platz benötige.

Hersteller wie Twelve South oder Just Mobile haben in der Vergangenheit mit ihrem Mac-Zubehör zumindest Möglichkeiten geschaffen, den Mac-Standfuß zu erhöhen oder ihn mit zusätzlichem Stauraum auszustatten. Ein Wireless Charging-Ladepad wäre aber eine wirklich tolle Idee, und würde zudem das grundlegende Design des iMacs nicht sonderlich verändern.

Was haltet ihr von Daniel Bautistas iMac-Konzept? Könntet ihr euch mit einem solchen Design und einem Qi-Charger im Standfuß anfreunden? Wir sind wie immer gespannt auf eure Meinungen zu diesem Thema.

(Fotos: Daniel Bautista)