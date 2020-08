Xiaomi Mi Fan 2S: Smarter Standventilator mit Akku heute im Angebot

Bisher sind wir ja recht gut durch den Sommer gekommen, was die unerträgliche Hitze angeht. Hier im Ruhrgebiet hatten wir zwar schon ein paar Tage mit deutlich über 30 Grad – eine komplette heiße Woche, wie sie uns aktuell bevorsteht, gab es bisher aber noch nicht.

Wer im Kampf gegen die Hitze noch ein wenig aufrüsten möchte und einen neuen Ventilator sucht, sollte mal bei Cyberport vorbeischauen. Der bekannte Elektronik-Händler bietet den Xiaomi Mi Fan 2S zum aktuellen Internet-Bestpreis von nur 99 Euro an. Der Versand zu euch nach Hause ist kostenlos, wenn ihr es besonders eilig habt, könnt ihr den Ventilator auch zur Abholung in einer der zahlreichen Cyberport-Filialen reservieren.

Xiaomi Mi Fan 2S Der smarte Standventilator bringt frischen Wind in Ihr Leben. Der Smarte Standventilator kann nicht nur manuell gesteuert werden, sondern auch ganz bequem über die Mi Home App. Dank eingebautem Lithium-Ionen-Akku kann dieser auch überall wo Sie etwas Abkühlung benötigen hingestellt werden. Bis zu 16 Stunden überall nutzbar, egal ob Balkon, Garten, Terrasse – nutzen Sie diesen überall flexibel ohne Stromanschluss. 149,95 99,90 EUR jetzt kaufen

Zunächst einmal handelt es sich natürlich um einen ganz normalen Standventilator, der mit seine sieben Rotorblättern einen angenehmen Luftstrom erzeugt und laut Hersteller-Angaben nur 29 Dezibel laut ist. Die Geschwindigkeit kann stufenlos eingestellt werden, zudem gibt es vier Oszillationswinkel (30°,60°,90°120°).

Das alles reicht aber noch nicht, um in einem Blog wie unserem erwähnt zu werden. Glücklicherweise bringt der Xiaomi Mi Fan 2S einige smarte Funktionen mit. So kann er sich mit dem heimischen WLAN verbinden und nicht nur per App, sondern auch mit Sprachassistenten wie Alexa gesteuert werden. Per App kann beispielsweise auch der Natur-Modus aktiviert werden, bei dem eine natürliche Brise simuliert wird. Auch Timer und eine Kindersicherung gehören zum Funktionsumfang.

Fast noch spannender finde ich allerdings, dass der Xiaomi Mi Fan 2S über einen integrierten Akku mit 2.800 mAh Stunden verfügt. Damit kann er bis zu 16 Stunden am Stück ohne Stromkabel betrieben werden, was ich wirklich praktisch finde. So kann man den Ventilator frei im Raum platzieren und problemlos umstellen, wenn man ihn woanders benötigt.

Falls ihr euch vor dem Kauf noch weitere Eindrücke des Xiaomi Mi Fan 2S verschaffen wollt, empfehle ich euch einen Blick auf das folgende, ausführliche und informative Video: