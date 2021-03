NOMAD Sport Strap: Jetzt auch in hellgrauer Farbvariante erschienen

Wer viel Sport treibt und dabei auf die Unterstützung der eigenen Apple Watch setzt, wird das Problem kennen: Je nach Intensität des Workouts kann das Armband schon mal ganz schön schweißnass werden. Gerade Lederarmbänder oder Bänder ohne atmungsaktive Eigenschaften werden schnell ekelig, wenn sie nicht nach jeder Trainingseinheit entsprechend gesäubert und getrocknet werden.

Mit dem NOMAD Sport Strap umgeht man derartige Probleme gleich vom Start weg. Das Sport-Armband für die Apple Watch mit 42/44 mm Größe wird aus flexiblem Gummi gefertigt und verfügt über entsprechende Durchlässe, um Flüssigkeit von der Haut abzutransportieren – ähnlich wie die kleinen Öffnungen in Apples Nike-Sportarmbändern. Von NOMAD heißt es bezüglich des Sport Straps:

„Entwickelt, um Ihrer Apple Watch einen modernen und schlanken, sportlichen Look für intensive Workouts und das tägliche Tragen zu verleihen. Das Sportarmband hat ein leichtes und atmungsaktives Design, das aus einem weichen, flexiblen FKM-Gummi für ganztägigen Komfort besteht. Ein unauffälliger Pin-and-Tuck-Mechanismus sorgt für einen sicheren Verschluss.“

Der NOMAD Sport Strap ist wasserfest, verfügt über einen Aluminium-Dorn zum Verschließen und soll laut Angaben des Herstellers „einer seitlichen Herausschiebekraft von 5 bis 20 kgf“ widerstehen, wenn er an der Apple Watch angelegt ist. Das Armband eignet sich für Handgelenksgrößen von 15 bis 20 cm Umfang und ist ab sofort auch neben der klassischen schwarzen Version auch in einer hellgrauen, als „Lunar Gray“ bezeichneten Farbvariante im Webshop des US-Herstellers verfügbar. Der NOMAD Sport Strap kostet 49,95 USD (ca. 41,60 Euro), für den Versand aus den USA kommen weitere Versandkosten und Gebühren hinzu. In Deutschland ist das graue Sport Strap noch nicht erhältlich, aber Webshops wie Amazon und Co. dürften es erfahrungsgemäß auch bald anbieten.