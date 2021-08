NOMAD Stainless Steel Strap: Neues Apple Watch-Armband aus Edelstahl

Der uns wohlbekannte Hersteller NOMAD aus den Vereinigten Staaten hat ein neues Apple Watch-Armband aus hochwertigem 316L-Edelstahl präsentiert, das in schwarzer und silberner Farbe erhältlich ist. Beide Farbvarianten sind mit einer diamantähnlichen Kohlenstoffschicht (DLC) überzogen, um so Langlebigkeit und eleganten Glanz zu gewährleisten. Durch die DLC-Beschichtung werden außerdem Kratzer vermieden.

Am Verschluss wurden zudem starke Neodym-Magnete verbaut, so dass das Band zwar sicher am Handgelenk bleibt, es aber ebenso mit einer Hand komfortabel geöffnet werden kann. Das Zubehör ist mit allen Versionen der Apple Watch 42/44mm kompatibel. Der Lieferumfang beinhaltet neben dem Uhrenarmband auch entsprechendes Werkzeug, so dass das Band auf die individuelle Länge angepasst werden kann. Alle Fakten der Neuerscheinung gibt es hier:

Robustes und elegantes Uhrarmband für die Apple Watch 42/44mm

Gefertigt aus hochwertigem 316L Edelstahl

Das Armband ist mit diamantähnlichen Kohlenstoffschichten (DLC) überzogen

Starke Neodym-Magnete sorgen für sicheren Halt und komfortables Öffnen

Hält einer 5-20 kgf (entspricht ca. 49-196 Newton) starken, seitlichen Krafteinwirkung stand

Einheitsgröße für eine Handgelenksbreite von 135 bis 225 Millimeter

Kompatibel mit allen Modellen der Apple Watch 42/44 Millimeter

Gewicht: 109 Gramm

Lieferumfang: Uhrarmband aus 316L Edelstahl, Werkzeug zum Anpassen der Bandlänge

Das neue NOMAD Stainless Steel Strap ist ab sofort in schwarzer und silberner Farbvariante zum Preis von 169,95 Euro bei Amazon erhältlich.