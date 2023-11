Nomad stellt kompakte Autohalterung mit MagSafe vor

Solltet ihr noch auf der Suche nach einer neuen Autohalterung mit MagSafe seid, dann bekommt ihr bei Nomad bald zwei neue Möglichkeiten. Auf seiner offiziellen Webseite bietet der Premium-Hersteller die neue Autohalterung bereits in zwei verschiedenen Varianten an. In den kommenden Wochen dürfte der Verkauf dann auch direkt im deutschen Handel starten.

Solltet ihr eine einfache Halterung ohne Ladefunktion wünschen, dann könnt ihr zum Nomad Mount für 45 US-Dollar greifen. Die Halterung wird einfach an den Lüftungsschlitzen des Autos befestigt und kann das iPhone dank MagSafe nur halten, aber nicht aufladen.

„Die mit starken Magneten ausgestattete Halterung sorgt für eine sichere Befestigung und eine einfache Anzeige des Bildschirms selbst auf unebenen Straßen“, schreibt der Hersteller über sein Produkt. Die Halterung bietet zudem ein 17 Millimeter großes Kugelgelenk für eine bessere Ausrichtung.

Für 85 US-Dollar bekommt ihr den Nomad Charge Mount. Hier ist, wie der Name es schon sagt, eine Ladefunktion inklusive. Im Lieferumfang enthalten ist zudem ein 18 Watt USB-C Auto-Ladegerät sowie ein ein Meter langes USB-C-Kabel. Ansonsten ist der Charge Mount identisch mit dem Mount ohne Ladefunktion.

Bei anderen Herstellern zahlt man deutlich weniger

Nomad zählt ohne Zweifel zu den Premium-Marken auf dem Markt und punktete bereits oft mit sehr hochwertigen Gadgets. Wenn für euch eher der Preis im Fokus steht, dann findet ihr natürlich viele günstigere Alternativen.

Als MagSafe-Ladegerät für das Auto bietet sich derzeit der HaloLock Magnet Auto von ESR an. Dank eines Coupons auf der Produktseite zahlt man derzeit nur 25,18 Euro. Allerdings gibt es für diesen Preis „nur“ Halterung und Kabel zu geben, kein Ladegerät.