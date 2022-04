Premium-Spiel „OK Golf“ kostet heute nur 99 Cent

Ihr habt Lust auf ein tolles Premium-Spiel ohne Werbung und In-App-Käufe? Dann werft einen Blick auf OK Golf (App Store-Link), das aktuell nur 99 Cent statt 1,99 Euro kostet – und ohne Apple Arcade funktioniert. Wir haben das Spiel vor Jahren schon ausführlich ausprobiert und wollen euch noch einmal eine Zusammenfassung geben.

Mit den bekannten Wischgesten kann man den Ball aufziehen und dann die Flugkurve anpassen. Details wie Wind spielen in OK Golf noch keine Rolle, dafür sollte man aber einen genauen Blick auf die Beschaffenheit des Untergrunds werfen. Fällt der Boden zu einer Seite ab, springt auch der Ball in die entsprechende Richtung.

Genau wie auf dem richtigen Golfplatz näher man sich auch in OK Golf immer weiter dem Grün an, wo man den Ball ins Loch versenkt. Auch hier zeigt sich, wie reduziert das Spiel ist: Es gibt keine verschiedenen Schläger, zwischen denen gewählt werden muss. Enthalten sind drei verschiedene Spielmodi: Training, Wettkampf und Zeitspiel.

Ein besonderes Lob haben sich die Entwickler für die Aufmachung des Spiels verdient. OK Golf sieht nicht super realistisch aus, sondern punktet mit einer minimalistischen Grafik, die trotzdem von ihrer Detailverliebtheit lebt. Zudem sind die Kurse sehr abwechslungsreich gestaltet. Wissen sollte man: Neue Inhalte für es für OK Golf wohl nicht mehr geben.