Govee Neon: Mehrfarbiger Leuchtstreifen derzeit für 65,78 statt 88 Euro

Govee ist eine Marke für smarte Beleuchtung und hat sich stark am Marktführer Philips Hue orientiert. Das hat Signify nicht gefallen und vor allem beim Verpackungsdesign muss Govee jetzt umdenken und eigene Ideen einbringen. Davon ab sind einige Produkte aber wirklich gut, unter anderem gibt es gerade den Govee Neon Leuchtstreifen (Amazon-Link) günstiger.

Govee Neon ist ein drei Meter langer und flexibler Leuchtstreifen, bei dem die einzelnen LEDs nicht sichtbar sind. Normalerweise kostet der Lightstrip 87,99 Euro, aktuell ist der Preis aber auf 73,09 Euro reduziert und mit dem 10 Prozent Rabattgutschein auf der Produktseite sind es letztendlich nur 65,78 Euro.

Sicherlich hat der Govee Neon einige Schwächen, so bietet er beispielsweise keine weißen LEDs, was sich in der maximalen Helligkeit bemerkbar macht. Die Farben werden aber kräftig wiedergegeben und eignen sich perfekt, um einen Raum in die gewünschte Stimmung zu hüllen.

Etwas Übung ist mit der Govee-App (App Store-Link) erforderlich. Hier lassen sich die einzelnen Zonen des Leuchtstreifens mit den gewünschten Farben bestücken, alternativ gibt es auch fertige Szenen und Animationen. Leider gibt es kein Apple HomeKit, nur Amazon Alexa oder Google Assistant werden unterstützt.

Für 66 Euro bekommt man mit dem Govee Neon auf jeden Fall einen tollen Leuchtstreifen. Wenn man auf die direkte HomeKit-Anbindung verzichten kann und nicht unbedingt an einen bestimmten Hersteller gebunden ist, macht man mit diesem Produkt nichts verkehrt.