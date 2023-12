Onvis Motion Sensor: Neuer Bewegungsmelder mit Thread

Falls ihr auf der Suche nach einem günstigeren HomeKit-Bewegungssensor als Alternative zum Eve Motion seid, der derzeit 45,99 Euro kostet, dann bietet Onvis jetzt ein passendes Gadget an. Der Onvis Motion Sensor kostet nur 31,99 Euro (Amazon-Link) und soll ab dem 20. Dezember ausgeliefert werden.

Der Onvis Motion Sensor ist mit mehreren Sensoren ausgestattet. Erkennen und messen kann er neben Bewegungen auch Temperatur, Feuchtigkeit sowie Hell/Dunkel. Die Stromversorgung erfolgt mit zwei AAA-Batterien, die im Lieferumfang enthalten sind. Zur Befestigung sind zwei Schrauben oder ein doppelseitiges Klebeband dabei. Mit seinen Abmessungen von ‎6,4 x 5 x 3,7 Zentimetern wirkt der Sensor relativ klobig, hier kommt es wohl auf eine gelungene Platzierung an.

Die Verbindung zu eurer HomeKit-Installation stellt der Bewegungsmelder über Thread her, die von uns bevorzugte Variante für HomeKit-Geräte. Im Vergleich zum Eve Motion muss man allerdings auf eine Anbindung an den Smart Home Standard Matter verzichten, was dann doch schon etwas schade ist.

Onvis Motion Sensor eine gute Alternative

Ausgehend von der Annahme, dass der reguläre Verkaufspreis nach dem Marktstart wohl unter 30 Euro fallen wird, ist der Bewegungsmelder von Onvis aber durchaus eine interessante Geschichte.