Opera One jetzt neu: Browser mit ChatGPT, VPN, Tab Island und mehr

Der neue Browser Opera One wurde heute offiziell veröffentlicht und kann für macOS, Windows und Linux heruntergeladen werden. Die neue Version integriert nicht nur ChatGPT, sondern auch Aria, „die erste wirkliche native Browser-KI“. Aria kann sowohl über die Kommandozeile als auch über die Seitenleiste des Browsers aufgerufen werden und nutzt die GPT-Technologie von OpenAI zur Optimierung der Websuche.

Aria ist sowohl ein Web- als auch ein Browserexperte, der es Nutzern ermöglicht, mit KI zusammenzuarbeiten, während sie nach Informationen im Web suchen, Text oder Code generieren oder ihre Produktanfragen beantwortet bekommen. Wenn es um den Kundensupport geht, kennt Aria die gesamte Support-Dokumentation von Opera und nutzt das aktuelle Produktwissen des Unternehmens, um die Fragen der Nutzer zu beantworten.

Neu ist auch das „Tab Island“. Opera One interpretiert Tabs neu, unter anderem lassen sich Tabs einfach in separate Gruppen oder „Inseln“ organisieren, die ein- und ausgeklappt werden können. So soll das Surfen erleichtert und der Browser aufgeräumter sein. Die Komponenten in der Seitenleiste werden dynamisch angepasst, wenn andere hinzugefügt werden. Da Erweiterungen mit den neuen generativen KI-Funktionen immer wichtiger werden, gruppiert Opera One diese in ein zusammenklappbares Modul in der Adressleiste. Das spart Platz und gewährleistet gleichzeitig schnellen Zugriff.

Wieder mit dabei ist ein kostenloser VPN und Werbeblocker, ebenso optimierte Player für Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal und mehr. Gleichzeitig gibt es auch Messenger-Integrationen für Facebook, WhatsApp, Telegram und Co.

Opera One kann ab sofort kostenlos über die www.opera.com heruntergeladen werden.