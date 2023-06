EU: Einfach austauschbare Akkus bei iPhones und iPads gefordert

Das Europäische Parlament hat in der vergangenen Woche weitreichende Rechtsvorschriften verabschiedet, die das Recycling von Akkus erleichtern sollen. Die neuen Vorschriften verpflichten Apple dazu, iPhones und iPads so umzugestalten, dass ihre Akkus von den Nutzern und Nutzerinnen ausgetauscht werden können. Auch für Android-Geräte soll die gleiche Vorschrift gelten. Das ist in einer Pressemitteilung des Europaparlaments zu lesen.

Dies ist die zweite große Hardware-Änderung an Apple-Produkten, die auf die EU-Gesetzgebung zurückzuführen ist. iPhones werden aufgrund einer europäischen Vorschrift bald mit einem USB-C-Anschluss anstelle von Lightning ausgestattet sein. Dies dürfte schon mit der vermutlich im September dieses Jahres vorgestellten iPhone 15-Generation der Fall sein.

Der Akku in den aktuellen iPhones und iPads kann zwar ausgetauscht werden, doch dazu sind spezielle Werkzeuge und Kenntnisse erforderlich. Ein Fehler kann zu erheblichen Schäden am Gerät führen. Ein durchschnittlicher Benutzer bzw. Benutzerin kann einen Austausch oft nicht mit haushaltsüblichen Werkzeugen vornehmen.

Da der Akku eine der ersten Komponenten ist, die sich bei einem Smartphone oder Tablet abnutzen, kann ein Austausch die Lebensdauer um Jahre verlängern. Viele Geräte landen jedoch im Müll, wenn ihre Nutzungsdauer abgelaufen ist und die Original-Akkus noch eingesetzt sind. Die neue EU-Rechtsvorschrift schreibt vor, dass Geräte-Akkus so konstruiert sein müssen, dass die Besitzer bzw. Besitzerinnen sie selbst leicht entnehmen und ersetzen können.

Einfacherer Austausch, aber kein Ersatz-Akkupack

Wichtig zu wissen: Der Wortlaut des Gesetzes scheint keine direkt austauschbaren Akkus zu verlangen. Man sollte also nicht erwarten, dass man einen geladenen Zweit-Akku mit sich führen und diesen gegen den leeren Akku des iPhones oder iPads austauschen kann. Stattdessen soll es wohl vereinfacht werden, den alten Akku durch einen neuen zu ersetzen, wenn die Leistung nachgelassen hat.

Apple hat darüber hinaus auch in Deutschland vor rund einem halben Jahr das iPhone Self Service-Programm ins Leben gerufen, um die Kundschaft mit Ersatzteilen und Werkzeugen zu versorgen, die sie für die Reparatur ihrer eigenen Geräte benötigen. Ob diese Maßnahmen den Anforderungen der neuen Gesetzgebung der Europäischen Union entsprechen, ist noch nicht bekannt. Ob der Austausch des Akkus in den Geräten die EU-Kriterien für eine einfache Durchführung durch den Endbenutzer erfüllt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch ungewiss.

Das neue Gesetz muss den Genehmigungsprozess noch durchlaufen; das Europaparlament hat es am 14. Juni 2023verabschiedet. Als Nächstes muss der Europäische Rat das Gesetz formell billigen, was jedoch kein Problem darstellen sollte. Der Rat und das Parlament haben sich bereits vor der Abstimmung im Parlament auf das Gesetz geeinigt.

Die Regelung betrifft zwar nur Smartphones und Tablets, die in der EU verkauft werden, aber es ist unwahrscheinlich, dass Apple und andere Gerätehersteller Produkte speziell für den Verkauf in Europa entwickeln werden. Daher werden iPhone-Nutzer und -Nutzerinnen wohl weltweit von der neuen Vorschrift über austauschbare Akkus profitieren.