Reddit: Hacker wollen bei Festhalten an API-Politik Daten freigeben

Eine Ransomware-Gruppe, die sich im Februar in die Server von Reddit gehackt hat, droht damit, gestohlene Daten freizugeben, wenn Reddit seine geplanten API-Änderungen nicht zurücknimmt. Das berichtet Bleeping Computer.

Zum Zeitpunkt des Hacks im Februar dieses Jahres hatte sich niemand dazu bekannt. Nun hat die Ransomware-Gruppe BlackCat vorgestern erklärt, dass sie für den Angriff verantwortlich ist, bei dem 80 GB an komprimierten Daten durch einen Phishing-Angriff gestohlen wurden. BlackCat erklärt, dass die Daten veröffentlicht werden, wenn Reddit nicht 4,5 Millionen Dollar zahlt und die API-Preisänderungen, die am 1. Juli in Kraft treten werden, zurücknimmt.

Die Gruppe behauptet, über „interessante vertrauliche Daten“ zu verfügen, die Informationen darüber enthalten, wie das Unternehmen User trackt und zensiert. BlackCat geht nicht davon aus, dass Reddit kooperiert, und rechnet damit, die Daten weiterzugeben. Zum Zeitpunkt des Hacks gab Reddit an, dass keine Benutzerpasswörter, Konten oder Kreditkartendaten betroffen waren, dafür aber interne Dokumentationen, Code sowie interne Dashboards und Geschäftssysteme in die Hände der Hacker fielen.

Einlenken von Reddit ist unwahrscheinlich

Die Forderung von BlackCat nach einem API-Rollback kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Reddit sich darauf vorbereitet, von Entwicklerteams Gebühren für den Zugang zur eigenen API zu verlangen. Die horrenden Gebühren von Reddit führen dazu, dass beliebte Reddit-Clients von Drittanbietern wie Apollo, RIF, Sync und ReddPlanet ihre Dienste einstellen werden. Die geplanten API-Änderungen haben darüber hinaus zu Protesten in Form von Subreddit-Blackouts geführt.

Der CEO von Reddit, Steve Huffman, erklärte bereits, dass Reddit keine Pläne habe, das neue API-Geschäftsmodell angesichts des negativen Feedbacks zu ändern. Es ist daher auch unwahrscheinlich, dass das Unternehmen seine API-Preise aufgrund der Gefahr von Datenlecks ändern wird.