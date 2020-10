Outbank unterstützt mehr Banken & zeigt Salden und Budgets im Widget an

Da ich sowieso ziemlich lange am Mac sitze, erledige ich mein Banking-Geschäft bequem am Desktop – und zwar mit MoneyMoney. Möchte ich unterwegs mal meinen Kontostand prüfen, nutze ich dafür Outbank (App Store-Link). Die App für iPhone und iPad wurde auf Version 2.34.0 aktualisiert und liefert jetzt auch Widgets für den Homescreen aus.

Outbank bietet zwei verschiedene Widgets an. Ihr könnt entweder Salden oder euer Budget anzeigen lassen. Dabei gibt es folgende Optionen:

Saldo

Kleine Ansicht: zeigt den Saldo eines Kontos

Mittlere Ansicht: zeigt die Salden von zwei Konten

Große Ansicht: zeigt die Salden von bis zu fünf Konten

Budget

Kleine Ansicht: zeigt ein oder zwei Budgets

Mittlere Ansicht: zeigt zwei bis vier Budgets

Große Ansicht: zeigt bis zu vier Budgets

Wie ihr das Widget auf den Homescreen legt, wisst ihr sicherlich. Navigiert in der Outbank-App zusätzlich in den Bereich Widgets und legt dort fest, welche Konten ihr anzeigen wollt. In den Widget-Einstellungen könnt ihr dann die zuvor festgelegten Konten wählen. Die Anzeige ist einfach und gut gemacht.

Des Weiteren unterstützt Outbank nun auch Bondora, Penta und die LeasePlan Bank. Die neue Version bringt außerdem Fehlerbehebungen und Optimierungen mit.

Outbank für iOS ist 40,9 MB groß, mit 4,4 Sternen bewertet und auch für den Mac verfügbar.