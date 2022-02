Patent zeigt: AirPods Max 2 könnten ohne Digitale Krone kommen

Während alle auf die AirPods Pro 2 warten, gibt es zu einem kommenden Nachfolger der AirPods Max wirklich sehr wenig Spekulationen. Nun aber hat Patetly Apple ein neues Patent von Apple gefunden, dass darauf hinweist, dass die AirPods Max 2 keine Digitale Krone mehr haben, dafür aber seitliche Touch-Flächen.

Apples Zusammenfassung stellt fest, dass ein elektronisches Gerät Folgendes umfasst: mindestens eine erste berührungsempfindliche Oberfläche; einen oder mehrere Prozessoren; und einen Speicher, der ein oder mehrere Programme speichert, die so konfiguriert sind, dass sie von dem einen oder den mehreren Prozessoren ausgeführt werden können, wobei das eine oder die mehreren Programme Anweisungen enthalten, um: an der mindestens einen ersten berührungsempfindlichen Oberfläche eine erste Geste zu erfassen, einschließlich der Erfassung einer Ausrichtung der ersten Geste in Bezug auf die berührungsempfindliche Oberfläche; und in Reaktion auf die Erfassung der ersten Geste: in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass sich das elektronische Gerät in einer ersten Geräteausrichtung befindet und dass die Ausrichtung der ersten Geste einer ersten vorbestimmten Ausrichtung entspricht, Ausführen einer ersten Aktion; und in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass sich das elektronische Gerät in einer zweiten Geräteausrichtung befindet, die sich von der ersten Geräteausrichtung unterscheidet, und dass die Ausrichtung der ersten Geste der ersten vorbestimmten Ausrichtung entspricht, Ausführen einer zweiten Aktion, die sich von der ersten Aktion unterscheidet.