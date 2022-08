pCloud: Jetzt mit bis zu 10 TB & neue Back to School Rabattaktion

Anzeige. pCloud ist ein Cloud-Anbieter mit Sitz in der Schweiz, der auf ein Abonnement verzichtet und Cloud-Speicher zum Einmalpreis anbietet. Und passend zur neuen Rabattaktion wird auch ein neuer Tarif eingeführt.

Bisher konnte man maximal 2 TB Speicher kaufen, ab sofort gibt es auch einen benutzerdefinierten Plan mit 10 TB Speicher. Wer wirklich sehr viele Daten ablegen möchte oder muss, ist hier an der richtigen Adresse. Vor allem Videos in 4K und RAW-Fotos können viel Speicher fressen, aber auch große Mediatheken und Backups benötigen oftmals sehr viel Speicherplatz.

pCloud 2 TB Family-Plan : Regulär für 1400 Euro, reduziert für 500 Euro, aktuell für nur 350 Euro (zum Angebot) Bei fünf Mitgliedern zahlt jede Person also nur einmalig 70 Euro für geteilte 2 TB pCloud Encryption für 99 Euro statt 125 Euro zubuchbar

pCloud 10 TB Family-Plan : Regulär für 6950 Euro, aktuell für nur 1390 Euro (zum Angebot) Bei fünf Mitgliedern zahlt jede Person also nur einmalig 278 Euro für geteilte 10 TB pCloud Encryption für 99 Euro statt 125 Euro zubuchbar

Die Vorteile von pCloud

Da pCloud in der Schweiz sitzt, muss man sich an hiesige Regeln halten. So agiert pCloud komplett DSGVO-konform und bietet Server in der Europäischen Union an – demnach werden die Daten nicht in Fernost und nur auf Wunsch den USA gespeichert. Die Übertragung von Daten erfolgt stets verschlüsselt.

pCloud stellt für alle gängigen Geräte und Plattformen entsprechende Apps zur Verfügung, sei es für iOS, Android, Mac oder Windows. So können Daten und Dokumente Zuhause am Schreibtisch, aber auch unterwegs hochgeladen und abgerufen werden. Ein Upload-Limit gibt es nicht, die Geschwindigkeiten insgesamt sind top. Hinzu kommt eine leistungsstarke Suche, Filteroptionen, Freigabe-Möglichkeiten, Passwortschutz und mehr.

pCloud Encryption ist auch reduziert

Bei diesem Deal ist pCloud Encryption nicht enthalten, kann aber für reduzierte 99 Euro dazu gebucht werden. Mit der Technologie könnt ihr eure vertraulichsten Informationen, private Dokumente und weitere sensible Daten auf jedem Gerät schützen. Dafür wird ein Encryption-Ordner eingerichtet, in dem man alle Daten ablegt. Diese sind geschützt und können nicht von anderen eingesehen werden. pCloud verwendet 4096-Bit-RSA nach Industriestandard für private Schlüssel von Benutzern und 256-Bit-AES für Schlüssel pro Datei und pro Ordner.

Falls ihr also keine Lust auf ein Abonnement habt und viel Wert auf Datensicherheit legt, dann seid ihr bei pCloud an der richtigen Adresse. Gegen eine Einmalzahlung gibt es lebenslang Zugriff auf digitalen Cloud-Speicher und aktuell kann man wieder günstiger zuschlagen.

