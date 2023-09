Phase 10: Neues „Panda’s Growth Diary“-Event bis zum 21. September

Neben der allgegenwärtigen IFA in Berlin gibt es im Tech- und Apple-Universum auch noch andere Neuigkeiten zu verkünden. So hat beispielsweise Mattel163, das Team hinter den beliebten Kartenspiel-Apps Skip-Bo, UNO! und Phase 10, nun ein zeitlich begrenztes Event für Phase 10 (App Store-Link) auf den Weg gebracht.

Mit „Panda’s Growth Diary“, oder auch auf Deutsch „Pandas Wachstumstagebuch“, wurde laut eigener Aussage die „neueste und bezauberndste Erweiterung für Phase 10“ enthüllt. Das Update gibt den Spielern und Spielerinnen die einmalige Gelegenheit, ein virtuelles Panda-Baby zu adoptieren, ihm beim Wachsen zu helfen und auf diesem Weg Belohnungen im Spiel zu sammeln.

Das neueste Update, das von heute an bis zum 21. September verfügbar ist, ermöglicht es, ein süßes, flauschiges Panda-Baby im Spiel aufzuziehen und zu pflegen. User von Phase 10 können sich darauf freuen, ihre pelzigen Freunde zu streicheln, sie mit leckeren Snacks zu füttern und mit ihnen zu spielen, um ihnen zu helfen, glücklich und stark zu werden.

„Die Spieler können die Panda-Elternschaft beginnen, indem sie im Journey-Modus Phase 10-Karten spielen und durch das strategische Ausspielen von schwarzen Karten wertvolle Energiepunkte sammeln. Hier warten großzügige Belohnungen auf engagierte Spieler, während ihr knuddeliger Panda durch Pflege und Aufmerksamkeit wächst. Während des besonderen Ereignisses können die Spieler jeden liebenswerten Moment im Tagebuch ihres Pandas dokumentieren und ihre Fortschritte mit Freunden teilen.“

So berichtet Mattel163 zum neuen Event in Phase 10. Zusätzlich kann man sich auf aufregende Belohnungen freuen, die das Spielerlebnis bereichern, einschließlich eines Hauptpreises, der aus Karten mit dem Thema „Panda’s Growth Diary“ besteht, sobald man das Event abgeschlossen hat. Phase 10 kann weiterhin kostenlos aus dem deutschen App Store geladen werden und benötigt zur Installation neben iOS/iPadOS 9.0 oder neuer auch rund 327 MB an freiem Speicherplatz. Die Finanzierung des Freemium-Kartenspiels erfolgt über optionale In-App-Käufe.