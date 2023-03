PlantIn: Pflanzenerkennungs- und Pflege-App erhält großes Update

Wenn es im eigenen Haushalt oder Garten mehrere Pflanzen gibt, sorgen diese nicht nur für eine gemütlichere Atmosphäre, sondern können auch das Raumklima verbessern. Doch wie alle Lebewesen sind auch Pflanzen nicht vor Krankheiten immun. Während man einen Läusebefall noch relativ leicht erkennen kann, sind andere Symptome schwerer zu deuten.

An dieser Stelle kommt eine App wie PlantIn (App Store-Link) ins Spiel. Die Anwendung für iPhones und iPads agiert nicht nur als Hilfe bei der Pflanzenbestimmung, sondern liefert auch interessante Informationen zu Krankheiten und bietet eine Beratung bei der Pflanzenpflege. Der Download von PlantIn ist rund 108 MB groß und erfordert iOS bzw. iPadOS 14.0 oder neuer. Auch eine deutsche Lokalisierung besteht für die App, die sich über ein Premium-Abo finanziert.

Nun hat das Entwicklerteam von Vortemol, die für PlantIn zuständig sind, ein größeres Update für die eigene App auf den Weg gebracht. In der nun vorliegenden Version 4.6.0 und dem kurz darauf folgenden Bugfix-Update auf v4.6.1 gibt es vor allem tolle Neuigkeiten für alle Bildungseinrichtungen.

„Egal, ob Sie Student oder Angestellter sind, jetzt können Sie kostenlos auf alle Premium-Funktionen zugreifen! Um den Vorteil zu nutzen, melden Sie sich mit Ihrer Firmen-E-Mail-Adresse an und gehen Sie zu Ihrer E-Mail-Adresse, um Ihr Abonnement zu bestätigen.“

Auch die Pflanzenpflege wurde verbessert: Nun kann man auch eigene Pflanzen besprühen und umtopfen. PlantIn ermöglicht es nun, Zeitpläne für diese Aktionen zu erstellen oder die Prozesse festzuhalten. Wenn sich eine Pflanze im Freien befindet und die App Zugriff auf den Standort hat, zählt PlantIn nun zudem Regen automatisch als Bewässerung und passt den Bewässerungsplan an. Dazu aktiviert man einfach „Regen aufzeichnen“ im Pflanzeneinstellungsmenü ein, um die Funktion einzuschalten. Last but not least gibt es einige visuelle Verbesserungen in der App.

Das Update auf Version 4.6.0 bzw. 4.6.1 von PlantIn steht ab sofort allen Nutzern und Nutzerinnen kostenlos im deutschen App Store zum Download zur Verfügung. Dort bekommt PlantIn bei knapp 1.500 Bewertungen im Durchschnitt 4,4 Sterne spendiert.