„Playables“: YouTube beginnt mit dem Rollout von mobilen Spielen

YouTube (App Store-Link) ist das jüngste Unternehmen, das mobile Spiele einführt, die außerhalb des App Stores erhältlich sind. Am gestrigen Montag kündigte YouTube den offiziellen Start von „Playables“ in der YouTube-App über einen Blogbeitrag an.

Playables sind kostenlose Spiele, die man auf der YouTube-Website oder in der YouTube-App für iPhone und iPad spielen kann. Laut YouTube sollen mehr als 75 Spiele verfügbar sein, darunter Angry Birds Showdown, Cut the Rope, Tomb of the Mask und Words of Wonder.

YouTube konzentriert sich mit dem neuen Vorstoß auf „leichte, unterhaltsame Spiele“. Daher fallen viele der Optionen in die Kategorie „Casual Games“, die für eine kurze Zeit gespielt werden können – anders als manche Titel, die man auch im App Store findet. Der Spielfortschritt wird gespeichert, zudem führt YouTube eine Übersicht über die besten Spielstände aller Zeiten.

In Deutschland bislang noch nicht verfügbar

Playables waren bisher nur für eine kleine Anzahl von Nutzern und Nutzerinnen in ausgewählten Märkten, in denen YouTube die Funktion getestet hat, verfügbar. Seit gestern macht YouTune die Spiele nach und nach in einem langsamen Rollout für alle verfügbar. Auf Playables kann in der iOS-App zugegriffen werden, indem man das Menü „Entdecken“ aufruft und den Abschnitt „Playables“ auswählt. In Deutschland sind die Spiele noch nicht verfügbar, aber es ist davon auszugehen, dass auch hierzulande die Veröffentlichung in den nächsten Wochen erfolgt.

Der Videostreaming-Anbieter Netflix bietet bereits seit 2021 eine Auswahl an In-App-Spielen an und hat begonnen, Spiele-Titel auch auf dem Apple TV zu testen. Andere Unternehmen, darunter die New York Times, bieten ebenfalls spezielle Spiele an.