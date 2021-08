Pokémon UNITE: Neues Spiel erscheint am 22. September für iOS

Wer vom Pokémon-Franchise noch nicht genug bekommen hat und auch unter iOS mit Pokémon GO noch nicht vollständig ausgelastet ist, kann ab Ende September dieses Jahres auf Pokémon UNITE (App Store-Link) zurückgreifen. Die Neuerscheinung kann für iPhones und iPads ab sofort vorbestellt werden und wird kostenlos inklusive einiger In-App-Käufe zu haben sein. Pokémon UNITE ist dann 1,5 GB groß und wird iOS 10.0 oder neuer auf dem Gerät erfolgen. Laut Angaben im App Store ist auch bereits eine deutsche Lokalisierung vorhanden.

Am 21. Juli 2021 wurde Pokémon UNITE bereits für die Nintendo Switch veröffentlicht. Mit der Veröffentlichung der mobilen Version für iOS und Android werden Pokémon-Trainer dann bald auch ab dem 22. September 2021 eine neue Möglichkeit zum Spielen erhalten. Wer sich vorab registriert, bekommt zusätzliche Anreize: Bei 2,5 Millionen Vorregistrierungen erhalten alle Teilnehmer eine Pikachu Unite-Lizenz, bei 5 Millionen Vorregistrierungen gibt es für alle Teilnehmer einen speziellen Holowear-Festival Style mit Pikachu.

„Wenn diese Schwellenwerte erreicht werden, kannst du die Pikachu Unite-Lizenz und Holowear anfordern, indem du dich in die mobile Version von Pokémon UNITE einloggst und das Log-in-Event bis zum 31. Oktober 2021 um 7:59 Uhr PDT abschließt. Spieler, die bereits die Pikachu Unite-Lizenz besitzen, erhalten stattdessen Aeos-Münzen.“

So berichtet The Pokémon Company auf ihrer Website zum neuen Spiel Pokémon UNITE. Die Neuerscheinung soll klassische strategische 5-gegen-5-Teamkämpfe bieten, in denen die Teams innerhalb einer vorgegebenen Zeit möglichst viele Punkte erzielen müssen. „Teamwork ist Trumpf, denn es dreht sich alles darum, gemeinsam mit deinen Team-Mitgliedern wilde Pokémon zu besiegen, die eigenen Pokémon im Level aufsteigen zu lassen und deren Entwicklungen auszulösen“, heißt es dazu im App Store. „Außerdem könnt ihr das gegnerische Team gemeinsam daran hindern, Punkte zu erzielen. Stelle dein Teamwork auf die Probe und erkämpfe dir den Sieg.“ Wir werden euch natürlich entsprechend informieren, sobald Pokémon UNITE im App Store erhältlich ist.