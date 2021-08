Neue Beta-Version unserer App als TestFlight ausprobieren und helfen

Wir wenden uns an dieser Stelle noch einmal mit einem kleinen Anliegen bei euch. Aktuell sind wir kurz vor der Fertigstellung eines neuen Updates und wollen sicher gehen, dass auch alles reibungslos läuft. Daher wollen wir euch noch einmal auf unseren TestFlight aufmerksam machen.

Mit diesem Link gelangt ihr zur aktuellen Beta-Version, die ihr einfach über Apple TestFlight-System auf eurem iPhone oder iPad herunterladen könnt. Direkt danach könnt ihr die Anwendung wie gewohnt nutzen.

Unter anderem haben wir uns in diesem Release um die Schnelligkeit gekümmert. Bisher war es so, dass bei jedem Aufruf eines Artikels eine Art „Mini-Browser“ initialisiert wurde, um die Webinhalte anzuzeigen. Dies geschieht nun nur noch beim ersten Artikel-Aufruf, nachdem die App geöffnet wurde oder sich aus dem Multitasking heraus komplett neu öffnen muss. Außerdem haben wir einige kleine Fehler behoben, unter anderem mit dem Live-Ticker, wobei das ja erst wieder nächsten Monat richtig interessant wird.

Wir würden uns freuen, wenn ihr einfach mal reinschaut und am besten per Mail oder über die Feedback-Funktion von TestFlight eine kleine Rückmeldung gebt. Wir versuchen dann in Rücksprache mit unserem Entwicklerteam notwendige Anpassungen vorzunehmen, bevor die neue Version im App Store veröffentlicht wird.