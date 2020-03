Pollen-App listet Allergierisiko auch für morgen und übermorgen

Während alle über das Coronavirus sprechen, gibt es auch weiterhin Menschen, die von Allergien geplagt werden. Die Pollen-Saison steht in den Startlöchern, im März blühen Erle und Hasel. Wenn ihr euch über das Allergierisiko informieren wollt, könnt ihr zum Beispiel zur kostenfreien iOS-App Pollen (App Store-Link) greifen.

Diese wurde aktualisiert und zeigt nicht mehr nur die durchschnittliche Belastung für den aktuellen Tag an, sondern auch eine Vorhersage für den nächsten und übernächsten Tag. Die Vorhersagen zur Luftqualität werden auf einen Blick im „Air quality index“ für eine schnelle Einschätzung der Situation zusammengefasst.

Des Weiteren gibt es für registrierte Nutzer eine Verbesserung im Pollentagebuch. Falls man einen beschwerdefreien Tag hatte, kann man nun schnell auf den Button „Ich hatte heute keine Beschwerden“ drücken. Die Pollen-App bietet zudem Warnungen, Eilmeldungen und Erinnerungen an ausgewählte Blühzeiten. Verfügbar ist der Service nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, Frankreich, Schweiz, Schweden, Spanien, Großbritannien und Südtirol.

Der Download ist auf iPhone und iPad verfügbar, kostenlos und 27,5 MB groß.