Prime Day: Best of Smart Home mit zahlreichen beliebten Marken

Ein Leben ohne Smart Home könnte ich mir ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen. Neben meiner Philips Hue Beleuchtung, hier stellen wir euch später noch einige Angebote vor, möchte ich vor allem auf mein Nuki Smart Lock und einige HomeKit-Geräte nicht mehr verzichten müssen. Heute könnt ihr einige dieser Produkte beim Prime Day deutlich günstiger kaufen.

Los geht es mit dem Nuki Smart Lock, das es zusammen mit der für den Fernzugriff und einige andere Funktionen notwendigen Nuki Bridge heute erstmals seit langer Zeit wieder für unter 200 Euro gibt. Die Nuki Combo 2.0 bestehend aus der aktuellen Generation des Smart Locks und der Bridge kostet heute nur 199,95 Euro. Es ist die mit Abstand beste Nachrüstlösung für ein smartes Türschloss, die sich noch dazu sehr einfach installieren lässt. Und der wohl wichtigste Punkt aus meiner Sicht: Von außen ist die smarte Tür nicht als solche zu erkennen und lässt sich weiterhin auch ganz klassisch mit dem Schlüssel öffnen.

Diese HomeKit-Produkte von Eve gibt es günstiger

Sehr hoch um Kurs stehen ganz berechtigt ja auch die HomeKit-Produkte von Eve Systems, dem Münchner Hersteller für Smart Home Produkte. Die Highlights aus meiner Sicht sind hier der aktuelle Eve Room Raumklima- & Luftqualitäts-Monitor für 62,97 Euro oder auch der smarte Wassermelder Eve Water Guard für 50,35 Euro.

In der Kategorie „Best of Smart Home“ könnt ihr am Prime Day noch zahlreiche andere bekannte Marken entdecken. Unter anderem mit dabei sind Arlo, Tado, LIFX oder auch HomeMatic. Schaut also einfach mal vorbei, ob auch was für euch mit dabei ist.