Kompakter Smart Plug mit HomeKit-Unterstützung für 10,25 Euro

Eine HomeKit-Steckdose kann man für viele Zwecke gebrauchen, insbesondere in der Weihnachtszeit sind die Teile bei mir hoch im Kurs. Eine Lichterkette hier, ein leuchtender Stern dort und schon hat man das halbe Haus dekoriert. Wer dafür noch neue HomeKit-Steckdosen benötigt, wird derzeit bei Amazon fündig.

Dort verkauft Meross seinen Smart Plug Mini derzeit zum Sparpreis. Das derzeit 59,99 Euro teure 4er-Bundle gibt es für nur noch 40,99 Euro, wenn ihr direkt auf der Produktseite unter dem Preis den Rabattgutschein in Höhe von 14 Euro aktiviert und dann noch an der Kasse den Gutschein NBCDPDCF eingebt. Der Stückpreis beträgt dann nur noch 10,25 Euro (Amazon-Link).

Was den Smart Plug im Vergleich zu anderen günstigen Alternativen so besonders macht, dass ist die kompakte Bauweise. Mit einer Kantenlänge von 5,6 Zentimetern und circa 3,5 aus der Wand herausstehenden Zentimetern spielt der neue Smart Plug Mini von Meross in einer Liga mit den bisherigen Platzhirschen, beispielsweise dem Eve Energy oder dem Wemo Mini. Preislich liegt Meross sehr deutlich unter dem Niveau der Konkurrenz.

Ansonsten gibt es wenig Überraschungen. Die Verbindung zu HomeKit wird per 2,4 GHz WLAN hergestellt, über die Hersteller-App sind optional auch Google Assistant und Amazon Alexa mit an Board. Die maximale Ausgangsleistung wird mit 2.300 Watt angegeben, zudem gibt es an der linken Seite einen kleinen Knopf, um die Steckdose manuell steuern zu können. Der jeweilige Zustand wird über eine kleine LED an der Vorderseite signalisiert.