Philips Hue am Prime Day: Leuchtmittel und Zubehör reduziert

Philips Hue ist auch im Jahr 2021 noch der absolute Bestseller, wenn es um smarte Beleuchtung im ganzen Haus geht. Auch am Prime Day darf die bekannteste Marke aus diesem Segment natürlich nicht fehlen. Heute bekommt ihr aber nicht nur Philips Hue günstiger, sondern auch einige kompatibel Zubehör-Produkte.

Das absolute Highlight des Tages mit Bezug auf Philips Hue ist aus meiner Sicht das Leuchtstreifen-Bundle. Ihr bekommt einen Philips Hue Lightstrip Plus zusammen mit einer Verlängerung, insgesamt also drei Meter Leuchtstreifen, heute für nur 64,99 Euro. In den vergangenen Monaten war dieses beliebte Produkt nur selten reduziert – daher lohnt es sich jetzt besonders zuzuschlagen.

Unter dem Motto „ich weiß gar nicht was ich brauche, will am Prime Day aber auch etwas bestellen“ fällt hingegen das Bundle aus Smart Button und Hue Go. Beide sind binnen weniger Minuten ohne großen Aufwand installiert und können flexibel eingesetzt werden. Zusammen für dieses Bundle bezahlt ihr heute nur 69,99 Euro – ähnlich wie im vergangenen Jahr, als die Kombination einer der Bestseller von Philips Hue am Prime Day war.

Falls ihr noch einen Schalter benötigt, der sich einfach nachrüsten lässt, dann könnt ihr heute einen Blick auf den Friends of Hue Switch von Senic werfen. Im Design von Gira gehalten könnt ihr so ganz einfach Philips Hue-Lampen in einem oder mehreren Räumen steuern. Besonders interessant: Die Stromversorgung wird durch den Tastendruck selbst erzeugt, es ist also kein Kabel und auch keine Batterie notwendig. Normalerweise kostet der Schalter über 60 Euro, heute könnt ihr für 47,99 Euro zuschlagen und aus allen vier Farben wählen.

Das Prädikat „günstiger geht es kaum“ bekommt das 4er-Bundle des Ledvance Smart Plug. Diese ZigBee-Steckdose ist mit der Hue Bridge kompatibel. Sie hat zwar nicht das schönste Design, heute bezahlt ihr aber nur 18,99 Euro. Das entspricht einem Stückpreis von rund 4,75 Euro und ist wohl so günstig wie noch nie zuvor.