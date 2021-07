ProCamera in v14.4: Live-Video an externen Monitor streamen

ProCamera (App Store-Link) gehört wohl ohne Zweifel zu einer der besten Kamera-Apps im deutschen App Store. Die Anwendung aus deutscher Entwicklung begleitet uns nun schon seit einiger Zeit: Zuerst haben wir im September 2013 über die Anwendung berichtet. Seitdem hat sich natürlich einiges getan, es sind Alternativen im App Store gelandet. Trotzdem zählt ProCamera auch im Jahr 2021 noch zu den absoluten Empfehlungen für Kamera-Fans.

Für einen Preis von aktuell 9,99 Euro sorgen die Entwickler zudem immer wieder mit neuen Updates für Verbesserungen und einen erweiterten Funktionsumfang. Kürzlich ist Version 14.4 veröffentlicht worden – und damit hält eine praktische Neuerung Einzug in die App.

„Unser praktischer neuer ‚Stream‘-Modus erlaubt es Ihnen, das Videobild der iPhone-Kamera live auf andere Geräte, wie z.B. MacBooks oder TVs, zu übertragen. Das Livebild können Sie per HDMI-out teilen oder kabellos an AirPlay-fähige Geräte streamen. Mit zusätzlichen Adaptern können Sie Ihre iPhone sogar in eine hochauflösende Webcam verwandeln.“