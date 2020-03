ProCamera: Neues Update bringt Dauerlicht und Videoaufnahmen mit

Wir erwähnen es gerne immer wieder: ProCamera (App Store-Link) von Cocologics zählt zu den besten Kamera-Apps, die es für das iPhone gibt. Aktuell kostet die aus deutscher Entwicklung stammende Anwendung 8,99 Euro, und kann bei 125 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS 12.2 oder neuer auf das iPhone geladen werden. Für die Begleit-App auf der Apple Watch sollte man mindestens über watchOS 4.3 oder neuer verfügen. Auch eine deutsche Lokalisierung besteht schon seit längerem.

Wer die App schon im Einsatz hat, darf sich ab sofort über ein weiteres Update der Entwickler freuen. Ab sofort liegt ProCamera in Version 13.3.2 im deutschen App Store vor. Neben einem zuschaltbaren Dauerlicht gibt es noch weitere praktische Funktionen für ambitionierte Fotografen. Wir stellen euch in einem Überblick die wichtigsten neuen Features dieser Version vor.

EINSTELLBARES DAUERLICHT: Durch Tippen und Halten des Blitz Icons wird die Taschenlampenfunktion aktiviert. Auf den neuesten iPhones kann die Helligkeit der LED jetzt noch feinstufiger eingestellt werden. Dies ist besonders hilfreich bei Nahaufnahmen von reflektierenden Materialien.

VIDEOAUFNAHME: Sie können nun Videos aufnehmen, solange freier Speicherplatz verfügbar ist. Die bisherigen Minimalanforderungen für den benötigten Restspeicherplatz konnten wir aufheben. Nebeneffekt dieser Verbesserung ist ein neues Schema für die Dateibenennung von Videoaufnahmen. Mehr dazu finden Sie unter „Neue Funktionen“ innerhalb der App.

FILMEN BEI WENIG SPEICHERPLATZ: Damit eine Videoaufnahme im Aufnahmen-Ordner gespeichert werden kann, muss dafür ausreichend freier Speicherplatz zur Verfügung stehen. Falls nicht genügend Speicherplatz zur Verfügung steht, verbleibt das Video in der App. Wenn zu einem späteren Zeitpunkt wieder genügend freier Speicherplatz vorhanden ist, wird das Video automatisch in den Aufnahmen-Ordner gespeichert. Mit diesem Verfahren sind ihre Aufnahmen immer sicher. Falls ein Video noch nicht in den Aufnahmen-Ordner gespeichert werden konnte, finden Sie es in den erweiterten Einstellungen unter „Video Wiederherstellung“.

SCAN MODUS VERBESSERUNGEN: Mit unserem Code Scanner Modus können Sie sich nach dem Auslesen eines Internet-Zugangscodes nun automatisch mit dem jeweiligen WLAN verbinden. Außerdem gibt es die neue Möglichkeit, das Ergebnis eines UPC Code Scans automatisch in Amazon, Google und DuckDuckGo zu suchen.