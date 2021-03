Project Cars Go: Eine absolute Schande für die Rennspiel-Welt

Mir war ja schon vorher klar, dass ich keinen riesigen Spaß mit Project Cars Go (App Store-Link) haben werde. Immerhin ist bereits seit einigen Wochen klar, dass das neue Rennspiel für iPhone und iPad ein waschechter Freemium-Titel werden sollte. Trotzdem wollte ich dem Spiel eine Chance geben, nachdem es seit heute im App Store zum kostenlosen Download bereit steht.

Als großer Fan von Rennspielen und vor allem Rennsimulationen war ich tatsächlich gespannt, was mich erwarten würde. Seit vor mehr als 20 Jahren meine ersten Freunde eine Konsole hatten, spätestens aber seit meiner ersten PlayStation, setze ich mich immer wieder gerne hinter das virtuelle Steuer.

Bitte macht einen großen Bogen um Project Cars Go

Ich möchte mich an dieser Stelle auch gar nicht über irgendwelche In-App-Käufe, Auto-Upgrades, Medaillen oder Diamanten beklagen. Selbst ohne diesen Quatsch wäre Project Cars Go die größte Schande, die es in der Rennspiele-Welt seit Anbeginn gegeben hat. Dieses Spiel hat es rein gar nicht verdient, hier erwähnt zu werden. Ich mache es trotzdem – damit ihr euch den mehr als 1 GB großen Download sparen könnt.

In Project Cars Go wird nicht gelenkt. Ihr habt keinen Einfluss darauf, wie das Auto über die Strecke fährt. Der Computer entscheidet, wer wie überholt wird. Euer Job? Im richtigen Moment auf den Bildschirm zu drücken, immer dann wenn ihr eines der bunten Tore auf der Strecke durchfahrt.

Ganz ehrlich: Ich habe gar keine Lust, noch weiter über diesen Mist zu schreiben. Mir tun einfach nur die Leute leid, die sich auf ein möglicherweise tolles Rennspiel gefreut haben, denn die Grafik ist tatsächlich gelungen. Ebenso tun mir die Entwickler leid, die diesen Quatsch programmieren mussten. Mir tut es leid, dass ein toller Name aus der Rennspiel-Szene so dermaßen durch den Dreck gezogen wird. Und am schlimmsten ist die Tatsache, dass so viel Marketing-Budget hinter Project Cars Go stehen dürfte, dass das Spiel am Ende doch ein Erfolg wird.