Puzzle-Spiel Shapez jetzt gratis im Epic Games Store

Bei uns steht heute ein weiterer heißer Tag bevor und falls ihr es genau aus diesem Grund etwas ruhiger angehen lassen wollt, dann haben wir natürlich etwas für euch. Im Epic Games Store bekommt ihr das Puzzle-Spiel Shapez derzeit kostenlos. Es ist auch im App Store erhältlich, dort kann man nach dem Gratis-Download allerdings nur ein paar Level spielen. Danach wird ein In-App-Kauf in Höhe von 6,99 Euro fällig.

Im Epic Games Store bekommt ihr die Vollversion von Shapez komplett kostenlos. Dazu müsst ihr euch zuvor nur den alternativen App Store auf eurem iPhone oder iPad installieren, alle Infos dazu findet ihr auf dieser Webseite. Wenn ihr den Store öffnet, scrollt ihr einfach ein bisschen zur Gratis-Aktion nach unten oder sucht manuell nach Shapez.

Das erwartet euch im Gratis-Spiel der Woche

Shapez ist eine Mischung aus Puzzle und Strategie. Es spielt in einer Fabrik für die automatische Produktion von geometrischen Formen, in der ihr die Fließbänder korrekt erstellen müsst, um das gewünschte Produkt zu erhalten. Und wie ihr am folgenden Screenshot erkennen könnt, wird das zum Teil ziemlich umfangreich.

„Und als ob das nicht schon genug wäre, musst du auch noch exponentiell mehr produzieren, um die Nachfrage zu befriedigen – da hilft nur noch Skalierung! Während du zu Beginn nur Formen bearbeiten musst, wirst du sie später einfärben müssen – indem du Farben extrahierst und mischst“, heißt es in der Beschreibung des Spiels.

Leider gibt es keine Angaben darüber, wie viele Level es in Shapez gibt – zum Nulltarif kann man über diese Tatsache aber sicherlich hinwegsehen. Das Spiel stammt übrigens von einem deutschen Entwickler aus München, der mittlerweile auch schon einen zweiten Teil veröffentlicht hat. Den gibt es bisher allerdings nur auf Steam für Windows oder Mac und bisher noch nicht für mobile Plattformen. Bis dahin könnt ihr euch jetzt aber einfach eine Weile mit dem ersten Teil beschäftigen.