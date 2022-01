QB Planets: Update bringt neuen Planeten mit 20 zusätzlichen Leveln

Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir über die Neuerscheinung QB Planets (App Store-Link) berichtet haben. Anfang Dezember des letzten Jahres landete das Premium-Puzzle für iPhones und iPads im deutschen App Store, und konnte dort anfangs für 4,99 Euro erworben werden. Aktuell ist der Preis auf 2,99 Euro reduziert worden. Der Download des Spiels benötigt etwa 305 MB eures Speicherplatzes sowie iOS/iPadOS 11.0 oder neuer auf dem Gerät. Eine deutsche Lokalisierung gibt es bisher noch nicht, allerdings kommt das Spiel auch mit wenig Text aus.

„Liebst du es, Puzzles zu lösen… im Weltraum? QB Planets ist ein familienfreundliches, würfelförmiges Puzzle-Weltraumabenteuer, das deine Rätselfähigkeiten herausfordern wird. Spiele als Astronaut und erkunde seltsame und wunderschöne Puzzle-Planeten mit geheimnisvollen Kräften und gefährlichen Umgebungen. Finde und sammle Sterne, um dein Schiff anzutreiben und zu neuen und aufregenden Planeten zu fliegen. Weiche Hindernissen aus und finde einen sicheren Weg zu deinem Schiff mit möglichst wenigen Zügen, während du 3 Sterne sammelst.“

So berichtet das Team von Madowls, das hinter der Entwicklung von QB Planets steht. Insgesamt gibt es im Spiel zahlreiche Puzzle-Planeten und faszinierende Welten zu entdecken sowie knapp 300 Puzzle-Medaillen einzusammeln. Während man sich durch verschiedene, herausfordernde Rätsel kämpft, hilft man seinem Astronauten, sich in neuen Welten zurechtzufinden. Nach und nach schaltet man zudem lustige, einzigartige Raumanzüge und Raketenschiffe frei, indem man spezielle Missionen erfüllt.

„VAPOR 79“ hält neue Spielmechaniken bereit

Mit der neuen Version 1.90.367, die seit kurzem im deutschen App Store zum Download bereit steht, hat das Entwicklerteam von Madowl Games nun auch neue Inhalte zur Verfügung gestellt. So hat man einen neuen Planeten zu QB Planets hinzugefügt, was eine neue Mechanik und 20 neue Level bedeutet. „VAPOR 79“ bietet erhöhte Sterne unter Plattformen: „Der Spieler muss elektrische Kabel von den Generatoren an die Plattformen anschließen, um die Plattformen hoch genug anzuheben, damit der Astronaut die Sterne greifen kann“, erklären die Entwickelnden in einer E-Mail an uns.

Außerdem wird das Spiel ab dem 22. Januar 2022 eine Woche lang sowohl für iOS, als auch für Android mit einem Rabatt angeboten. Dieser beträgt je nach Region etwa 45 Prozent. Im deutschen App Store wird statt bisheriger 4,99 Euro derzeit nur 2,99 Euro fällig. Solltet ihr euch also für ein niedliches 3D-Puzzle im Weltall interessieren, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um bei QB Planets zuzuschlagen.