Pestle: iOS-App verwandelt jedes Rezept in eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Rezept- und Koch-Apps gibt es im App Store zuhauf. Auch bei mir kam in der letzten Woche erst wieder die bekannte Chefkoch-App für ein asiatisches Wok-Gericht zum Einsatz. Das Problem vieler Rezept-Apps: Man muss sich quasi manuell durch die Zubereitungsschritte scrollen. Diesem Thema widmet sich die neue App Pestle (App Store-Link), die ab sofort kostenlos für iPhones und iPads aus dem App Store geladen werden kann. Der Download von Pestle ist 33 MB groß und erfordert auf dem Gerät iOS/iPadOS 14.0 oder neuer. Kleines Manko: Bisher gibt es noch keine deutsche Lokalisierung.

Pestle sieht sich als universelle Rezepte-Verwaltung und bietet als kleinen Bonus eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für eingepflegte Rezepte an. „Speichern Sie Rezepte von überall aus, stellen Sie unbegrenzte Timer ein, planen Sie Ihre Woche mit Essensplänen und vieles mehr mit Pestle“, berichtet der Indie-Entwickler Will Bishop in der App Store-Beschreibung zu Pestle.

Import von Rezepten aus Paprika-App möglich

Bereits vorhandene Rezepte können beispielsweise aus der Paprika-App importiert werden, oder lassen sich über jede beliebige URL in die Anwendung integrieren. Dazu stellt Pestle auch einen Shortcut über das „Teilen“-Menü bereit, um im Internet gefundene Rezepte schnell in die Anwendung integrieren zu können. Alle gespeicherten Rezepte lassen sich in Ordner sichern, um den Überblick behalten zu können.

Zudem stellt Pestle eine Einkaufsliste, einen Kochplan und eine „Entdecken“-Funktion zur Verfügung, die aber teilweise nur mit einem Pro-Account für die App zur Verfügung stehen. Weiterhin gibt es auch die Möglichkeit, Sprachbefehle beim Kochen festzulegen, um so mit verschmutzten Fingern nicht das Geräte-Display berühren zu müssen. Auch eine SharePlay-Anbindung und ein Timer ist mit an Bord.

Pestle lässt sich aktuell noch in einem Einführungsangebot für einmalige 4,99 Euro zur Pro-Version freischalten. Alternativ gibt es das übliche Abo-Modell, das mit 0,99 Euro/Monat bzw. 9,99 Euro/Jahr zu Buche schlägt.