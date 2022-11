Ring Intercom: Erster Eindruck der smarten Gegensprechanlage

Rund um die IFA im September hat die Amazon-Marke Ring ein neues Produkt vorgestellt: Ring Intercom. Ein kleines Kästchen, das die Gegensprechanlage smart machen soll. Ähnlich, wie es schon kleinere Startups versucht haben, ich erinnere mich beispielsweise an Nello.

Seit Ende Oktober ist Ring Intercom mittlerweile erhältlich. Im Rahmen der Vorbestellung hat man das größte Paket mit zweitem Akku und Ladestation für 99,99 statt 169,99 Euro kaufen können, diese Chance ist mittlerweile abgelaufen. Aktuell muss man mindestens 129,99 Euro für das Basis-Paket auf den digitalen Tresen legen.

Ring Intercom punktet mit einfacher Installation

Bei mir Zuhause habe ich leider keine Gegensprechanlage, um Ring Intercom selbst ausprobieren zu können. Glücklicherweise habe ich allerdings einen freiwilligen Tester finden können – und das weiße Gadget zusammen mit meinem Schwiegervater in dessen Wohnung installiert.

Mein erster Eindruck: Viel falsch machen kann man bei der Installation nicht. Nachdem man ausgewählt hat, welche Gegensprechanlage an der Wand hängt, wird man nach und nach durch alle Schritte geleitet. Kleine Punktabzüge gibt es nur für die Animation, die den Anschluss der verschiedenen Kabel an die Sprechanlage zeigt. Die Animation kann nicht pausiert werden, was bei laufender Installation dann doch ein wenig unpraktisch ist.

Insgesamt ist die Installation aber auch für technisch wenig erfahrene Personen kein Problem. Besonders pfiffig: Die Abdeckung des Ring Intercom ist magnetisch und kann einfach gedreht werden. So spielt es keine Rolle, ob ihr die kleine Box links, rechts, oben oder unten neben eurer Gegensprechanlage installiert – es sieht immer ordentlich aus.

Auch die Ring-App macht rund um das Intercom einen übersichtlichen Eindruck. Klingelt jemand an der Tür, ertönt nicht nur der Gong in der Wohnung, sondern auch eine Push-Mitteilung auf den gewünschten Geräten. Dort kann man dann einen Sprachanruf starten und mit dem Besuch vor der Tür kommunizieren sowie die Tür entsperren. Gleichzeitig – und das finde ich tatsächlich nicht unwichtig – kann die klassische Gegensprechanlage weiterhin wie gewohnt genutzt werden.

Eine Funktion sollte von Amazon noch überdacht werden

In meiner Testumgebung gab es am Ende nur ein nicht ganz unwesentliches Problem: Die Person vor der Tür ist über die App nicht zu hören – über die klassische Gegensprechanlage aber schon. Irgendetwas scheint bei der Konfiguration des Modells schief gelaufen zu sein. Aktuell befinde ich mich noch im Austausch mit dem Ring-Support, um das Problem zu beheben. Ich gehe aber davon aus, dass es sich nicht um ein generelles Problem handelt. Bei zwei anderen Bekannten von mir funktioniert Ring Intercom problemlos.

Nur eine Sache steht für mich aktuell nicht zur Diskussion: Amazon wirbt damit, dass man die Öffnung der Haustür für Amazon-Lieferungen erlauben kann. Eigentlich eine praktische Sache, denn so kann der Bote das Paket direkt vor die Wohnungstür oder einen anderen Ort eurer Wahl legen. Allerdings: Die Öffnung der Haustür ist nicht nur für Lieferungen an euch möglich, sondern generell für alle Parteien im Haus. Und das könnte dann im Zweifel schon zu Problemen führen. Besser wäre es, wenn die Funktion nur für eigene Bestellung freigeschaltet werden können.

Etwas unfair finde ich dagegen Vergleiche mit dem Nuki Opener. Der Unterschied zwischen diesen beiden Produkten liegt schon im Namen: Opener und Intercom. Prinzipiell kann man die Haustür auch mit der Ring-App öffnen – das funktioniert aber bei weitem nicht so praktisch und einfach wie mit dem Nuki Opener. Dafür kann man mit dem Produkt aus Österreich aber eben nicht über die Sprechanlage kommunizieren.

