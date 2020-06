Nello One: Smarter Türöffner ist nun endgültig nutzlos

Bereits im vergangenen Jahr mussten wir über die Insolvenz von Nello berichten, in der Zwischenzeit hatte die italienische Firma Sclak den Betrieb übernommen. Nun ist endgültig Schluss: Die Server sind abgeschaltet, die Webseite nicht mehr erreichbar und die Hardware funktioniert nicht mehr.

Nello One war der erste smarte Türöffner für Mehrfamilienhäuser, der für den Betrieb an die Gegensprechanlage angeschlossen wurde und darüber den Türsummer bediente. Aufgrund der Entfernung zwischen Wohnungstür und Haustür ist hier keine Bluetooth-Verbindung notwendig, stattdessen wurden die Daten vom Smartphone des Nutzers über die Server des Anbieters zum Nello One übertragen.

Genau das ist nach der Abschaltung sämtlicher Online-Dienste nun nicht mehr möglich, der kleine Nello One wird damit zu Elektroschrott. Mehr als ärgerlich für alle, die das System zu ihrer Zufriedenheit genutzt haben.

Aktuell gibt es am Markt mit dem Nuki Opener eine Alternative, die auf einem sehr ähnlichen Konzept basiert und einen vergleichbaren Funktionsumfang bietet. Nuki scheint auch mit seinem erfolgreichen Smart Lock deutlich sicherer aufgestellt zu sein – wobei es sich auch beim Opener um eine Server-basierte Lösung handelt.