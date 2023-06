Roborock arbeitet an Waschtrockner und Beamer

Roborock ist vor allem für seine tollen Wisch- und Saugroboter bekannt. Insbesondere der neue S8 Pro Ultra hat uns im Test begeistert und ist aktuell wohl das beste Gerät seiner Klasse. Roborock schaut sich auf dem Markt aber noch an ganz anderen Stellen um.

Bereits Anfang des Jahres hat Roborock sein Portfolio um einen Waschtrockner erweitert. Warum ihr davon bisher nichts mitbekommen habt? Der Roborock H1 Waschtrockner hat es bisher nicht nach Europa geschafft und ist nur in Asien erhältlich. Ob und wann sich daran etwas ändern wird? Wir wissen es nicht.

Was ein Waschtrockner kann, das müssen wir wohl nicht groß verwöhnen. 12 Kilogramm Wäsche könne gewaschen und 7 Kilogramm im Anschluss direkt im gleichen Gerät getrocknet werden. Der Roborock H1 Waschtrockner soll dabei über ein besonders schonendes Trocknungssystem verfügen, das sogar Wolle trocknen kann.

Roborock R1 gewinnt Design Awards

Ganz frisch entdeckt haben die Kollegen von Smarthome-Assistent den Roborock R1, der bereits mit einem iF Design Award ausgestattet, aber ebenfalls noch nicht in Europa erhältlich ist. Auf der Projektseite heißt es: „Der R1 ist ein Ultrakurzdistanz-Projektor, der ein intelligentes und hervorragendes audiovisuelles Erlebnis in kleinen Räumen bietet. Seine audiovisuelle KI-Funktion sorgt für eine konsistente audiovisuelle Leistung und erspart dem Benutzer langwierige Einstellungen. Sein schlichtes Design und die Pastellfarben verleihen dem Raum einen Hauch von Mode.“

Was können wir schon sehen? Den Roborock R1 wird man direkt an einer Wand stellen können, im das Videobild an selbige zu werfen. Nach vorne ausgerichtet gibt es einen Lautsprecher. Außergewöhnlich sind die vier Pastell-Farben, in denen der Beamer hergestellt wird. Auch hier bin ich gespannt, wann es in Europa und Deutschland losgehen wird.