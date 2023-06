Reddit-Communities kündigen zweitägigen Protest an

Wir haben in dieser Woche bereits mehrfach darüber berichtet: Das weltweit genutzte Online-Forum will für die Nutzung seiner Schnittstellen ordentlich abkassieren. Im Beispiel der besonders beliebten App Apollo heißt das: Innerhalb von wenigen Wochen steigen die Kosten pro Monat von 0 US-Dollar auf über 1,5 Millionen US-Dollar. Kein Wunder, dass der Entwickler Christian Selig die Reißleine zieht und seine App einstellt. Das gleiche gilt für viele weitere Apps, welche die Reddit-Schnittstellen verwenden.

Auch in der Community ist der Aufschrei groß. So groß sogar, dass sich zahlreiche Subreddits, das sind kleine Unterforen mit einem eigenen Moderatorenteam, dazu entschlossen haben, ab dem 12. Juni 48 Stunden lang zu streiken. Mit dabei sind etliche Kanäle, die mehr als 20 oder gar 40 Millionen Follower haben. Es besteht kein Zweifel: Am Montag und Dienstag wird Reddit definitiv ein anderes Gesicht zeigen.

Das Team des /Hue-Subreddits, den auch ich quasi jeden Tag besuche, schreibt in einem kleinen Statement folgendes:

Selbst wenn du kein mobiler Nutzer bist und keine der betroffenen Apps verwendest, ist dies ein Schritt in Richtung der Abschaffung anderer Möglichkeiten zur Anpassung von Reddit, wie der Reddit Enhancement Suite oder der Verwendung der old.reddit.com Desktop-Oberfläche. Dies ist nicht nur ein Problem auf der Benutzerebene: Viele Subreddit-Moderatoren sind auf Tools angewiesen, die nur außerhalb der offiziellen App verfügbar sind, um ihre Communities on-topic und spamfrei zu halten.

Klar ist wohl auch: Sollte der Protest keinerlei Wirkung zeigen und die Verantwortlichen bei Reddit nicht von den geplanten Änderungen abrücken, dann dürften wohl weitere Aktionen seitens der Community folgen.

Bisher rückt Reddit keinen Millimeter von seinen Plänen ab

Zumal das Problem der Entwickler, beispielsweise Christian Selig von Apollo, ja gar nicht unbedingt die Einführung einer kostenpflichtigen API an sich ist, sondern der extreme Sprung. Er schreibt in einer Stellungnahme: „Der Wechsel von einer achtjährigen kostenlosen API zu plötzlich anfallenden massiven Kosten ist nicht etwas, das in nur 30 Tagen machbar ist. Das sind eine Menge User, die migriert werden müssen, Pläne, die erstellt werden müssen, Dinge, die getestet werden müssen, und die durch die App-Prüfung kommen müssen, und das ist einfach nicht wirtschaftlich machbar. Es ist viel günstiger für mich, einfach abzuschalten.“

Bisher ist Reddit nicht einen Millimeter von seinen Plänen abgewichen. Auch andere Entwicklerteams, beispielsweise das der App RIF, berichten, dass Reddit bisher „leider eine konsequente Kompromissunwilligkeit in allen Punkten“ gezeigt hätte. Man darf gespannt sein, ob der groß angelegte Protest der Community etwas daran ändern wird…