Rocket Typist: Toller Helfer für den Mac kostet nur 1 US-Dollar

Bei BundleHunt ist eine neue Aktion gestartet und mit dabei ist eine Mac-Software, die ich persönlich jeden Tag nutze. Die Rede ist von Rocket Typist, einem Programm zur Textersetzung mit einzelnen Textbausteinen. Eine solche Funktion hast macOS zwar auch in den Tastatur-Einstellungen ersetzt, mit Rocket Typist ist die Sache aber noch etwas bequemer.

Die App synchronisiert die angelegten Befehle nicht nur über meine drei Macs hinweg, sondern bietet auch etliche Extras. So kann in einen Textbaustein beispielsweise der Inhalt der Zwischenablage eingefügt werden. Das nutze ich beispielsweise oft, um Affiliate-Links für verschiedene Shops zu erstellen. Es sind darüber hinaus noch viele andere Optionen möglich, so kann man beispielsweise Textfelder oder Drop-Down-Menüs in die Textbausteine integrieren.

Normalerweise kostet die Vollversion von Rocket Typist 19,99 Euro. Bei BundleHunt bekommt ihr die App schon für 1 US-Dollar (zum Angebot), ihr könnt hier also richtig ordentlich sparen. Und ihr müsst noch nicht einmal andere Apps in den Warenkorb legen, ein paar Empfehlungen hätten wir natürlich trotzdem.

Weitere Mac-Empfehlungen aus dem BundleHunt-Sale

SpamSieve: Mail-Apps auf dem Mac mit einem besseren Spam-Filter ausstatten.

Mail-Apps auf dem Mac mit einem besseren Spam-Filter ausstatten. ScreenMemory: Erinnert sich für euch an alles, was ihr auf dem Mac erledigt habt.

Erinnert sich für euch an alles, was ihr auf dem Mac erledigt habt. PullTube: YouTube-Videos herunterladen.

YouTube-Videos herunterladen. StageView: Fenster-Manager für noch mehr Übersicht beim Multitasking.

Fenster-Manager für noch mehr Übersicht beim Multitasking. Mac Task Manager: Praktische Schalter für die Menüleiste.