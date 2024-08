Halide: Kamera-App mit neuem Process Zero-Aufnahmemodus

Mit dem Release der iPhone 15 Pro-Reihe gibt es einige neue Möglichkeiten im Kamera-Bereich der Flaggschiff-Smartphones von Apple. Und auch die mittlerweile wohlbekannte Drittanbieter-App Halide Mark II (App Store-Link) macht davon Gebrauch. Nun hat das Entwicklerteam von Lux Optics Neuigkeiten in Form eines Updates zu vermelden.

„Viele Leute haben in den letzten Jahren begonnen, unsere Apps zu nutzen, um ihre Fotos weniger zu bearbeiten. Die Verarbeitung ist das, was iPhone-Fotos großartig oder schrecklich macht, je nachdem, wen man fragt – sie kann in Sekundenschnelle viele magische Dinge tun, wie etwa ein Dutzend Fotos zusammenfügen, um Details in Schatten, Lichtern, Hunden, Katzen und Menschen zu erhalten. Die künstliche Intelligenz schneidet Teile der Aufnahme aus, damit sie anders bearbeitet werden können. Manchmal ist es aber auch das, was einen verwirrt, wenn man ein Foto macht und es ganz anders aussieht, als man es sich vorgestellt hat.“

So berichtet Lux Optics in einem Beitrag bei Reddit. Lux Optics ist der Auffassung, dass es ideal wäre, wenn man wählen könnte – vielleicht sogar pro Aufnahme – ob man die KI und Algorithmen das eigene Foto per Post-Processing automatisch bearbeiten lassen möchte oder nicht. Aus diesem Grund hat man nun ein Update veröffentlicht, das dieses möglich macht.

Mit Halide 2.15 lässt sich zwischen Apples Standard-Kameraverarbeitung, reduzierter Verarbeitung oder Process Zero wählen. Letzteres ist neu und führt im Grunde eine Null-KI mit minimaler Verarbeitung auf rohen Sensordaten von einer Aufnahme ein, um eine schöne, filmähnliche Aufnahme zu erhalten.

Neuer Modus auch mit iPhone 8 und iPhone X kompatibel

Laut eigener Aussage hat das Entwicklerteam „viel Arbeit investiert, um sicherzustellen, dass dies auf so gut wie jedem iPhone funktioniert, das wir unterstützen können“. So kann der neue Process Zero-Modus bis zurück zum iPhone 8 und iPhone X genutzt werden. „Es wird sogar deine alten Aufnahmen, die du mit Halide gemacht hast, besser machen, wenn du in RAW mit unserem neuen Prozess fotografierst“, so das Team von Lux Optics. Im Rahmen der erfolgten Aktualisierung äußert man sich auch zur aktuellen Entwicklung von Künstlicher Intelligenz in der Fotografie.

„Ich bin nicht der größte Fan der KI-Welle, die alle Arten von kreativen Künsten erfasst hat. Ich finde, KI ist großartig, um Dinge zu tun, die ich hasse. Ich möchte, dass sie meine Buchhaltung macht und meine Sachen organisiert. Aber ich sehe zunehmend, dass Fotos durch generative KI bedeutungslos werden und dass es immer mehr Produkte gibt, die die Wunder eines kreativen Prozesses ersetzen. Ich denke, als Unternehmen, die kreative Werkzeuge herstellen, sollten wir uns mehr dafür einsetzen, Werkzeuge für die Kreativität zu entwickeln und die Kontrolle in die Hände der Künstler zu legen, anstatt zu versuchen, sie zu ersetzen. Und dies ist ein kleiner Schritt in diese Richtung.“

Die Aktualisierung für Halide Mark II auf Version 2.15 sowie kurz darauf folgende kleinere Bugfix-Updates steht ab sofort im deutschen App Store zum Download bereit. Die App selbst kann gratis geladen werden und erfordert zur Nutzung ein Abo, das mit 2,99 Euro/Monat bzw. 22,99 Euro/Jahr oder im Einmalkauf für 69,99 Euro zu Buche schlägt. Die Installation der rund 27 MB großen Anwendung ist ab iOS/iPadOS 16.0 oder neuer möglich. Weitere Infos zum neuen Process Zero-Modus gibt es auch im Blog des Entwicklerteams.