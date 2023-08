Roku: Mit RCA und CHiQ zwei neue TV-Partner angekündigt

Das mittlerweile bei uns im Blog wohlbekannte Unternehmen Roku hat heute mit RCA und CHiQ zwei neue TV-Partner angekündigt, die in Kürze mit dem Vertrieb von Roku TV-Modellen in Deutschland beginnen werden. Mit den beiden neuen TV-Herstellern und der Markteinführung der Roku TV-Modelle von Sharp Anfang des Jahres arbeitet Roku nun mit insgesamt sechs TV-Marken in Deutschland zusammen.

„In den nächsten Wochen können deutsche Verbraucher:innen mit den neuen Roku TV-Modellen von RCA und CHiQ ihr Home-Entertainment modernisieren und jeden unverzichtbaren TV-Moment einfangen. Roku TV-Modelle sind unglaublich einfach zu bedienen, mit einem einfachen Startbildschirm, einer leistungsstarken Suchfunktion und automatischen Updates mit neuen Funktionen, so dass der Fernseher mit der Zeit noch besser wird.“

TV-Modelle mit Bildschirmgrößen zwischen 24 und 65 Zoll

So berichtet Bart Bomers, Vice President EMEA bei Roku. Die Roku TV-Modelle bieten Nutzern und Nutzerinnen ein Fernseherlebnis für Streaming- und Live-TV, einschließlich einer universellen Suche über beliebte Kanäle mit nach Preis sortierten Ergebnissen. In Deutschland lässt es sich über den Roku TV mit dem integrierten Tuner live fernsehen sowie Tausende von kostenlosen und kostenpflichtigen Kanälen streamen. Darunter sind beliebte lokale Dienste wie ARD, ZDF, RTL+, WOW und waipu.tv sowie globale Streaming-Anbieter wie Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+ oder Paramount+.

Das Roku TV-Lizenzierungsprogramm bietet TV-Marken und Einzelhändlern eine einfache Möglichkeit, mit dem Roku TV-Hardware-Referenzdesign und dem preisgekrönten Roku-Betriebssystem erstklassige Smart-TVs zu wettbewerbsfähigen Preisen herzustellen. RCA wird im September fünf Roku TV-Modelle in den Größen von 32″ bis 55″ in HD- und 4K-Auflösung auf den Markt bringen. Ab Oktober werden sechs verschiedene CHiQ Roku TV-Modelle in Bildschirmgrößen von 24″ bis 65″ in HD- und 4K-Auflösung erhältlich sein. Preise für die Neuerscheinungen wurden bisher noch nicht kommuniziert.