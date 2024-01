Run Legends: Neues Social-Fitness-RPG landet im App Store

Gute Vorsätze für das neue Jahr lassen sich am besten in einer Gruppe umsetzen, die sich gegenseitig motiviert. Wenn es im Jahr 2024 mehr Bewegung sein soll, lohnt sich daher ein Blick auf das neue Run Legends (App Store-Link), das seit kurzem kostenlos im deutschen App Store für iPhones und iPads zum Download bereit steht.

Run Legends wurde von Talofa Games ins Leben gerufen. Bei der Neuerscheinung handelt es sich um ein fitnessbasiertes Spiel, bei dem sich sportliche Betätigung weniger wie eine lästige Pflicht anfühlt und mehr wie ein unterhaltsamer Spaß mit Freunden und Freundinnen. Man bekommt die Aufgabe, Missionen zu erfüllen, die sich allein oder im Koop-Modus mit dem Freundeskreis absolvieren lassen, indem man läuft oder geht. Run Legends verfolgt dabei ein ähnliches Konzept wie „Zombies! Run“, einem der beliebtesten Spiele dieses Genres.

In Run Legends tritt man gegen eine ruchlose Gruppe von Gegnern an, die sich Sapper nennen und in den Planeten eingedrungen sind. Ihr Ziel ist es, der Menschheit die Energie zu entziehen, und sie stehen stellvertretend für die Ängste im echten Leben. Das Spiel berücksichtigt nicht nur die körperliche Fitness, sondern auch die geistige Gesundheit, während die Gamer ihre Ausrüstung verbessern, Freundschaften schließen und mehr über die Hintergrundgeschichte ihrer Charaktere erfahren.

Ein weiteres cooles Feature des Titels ist die Möglichkeit, synchron mit anderen Personen zu spielen, unabhängig davon, wo sie sich gerade befinden. Die Charaktere werden durch die eigenen Bewegungen gesteuert, und die unterschiedlichen Geschwindigkeiten bestimmen die Fähigkeiten, die im Kampf eingesetzt werden. Diese Kämpfe sind nicht sonderlich zeitaufwendig und dauern zwischen 5 und 15 Minuten.

Intervalltraining als ultimative Herausforderung

Im Laufe des Spiels steigt man leveltechnisch auf und schaltet neue Arten von Belohnungen und Missionen frei. Sogar die Ausrüstung, die hergestellt werden kann, ist einzigartig und verfügt über verschiedene Kategorien für unterschiedliche Bewegungsstile. Die Sapper werden sich nicht kampflos geschlagen geben, also ist es am besten, sich so viel Mühe wie möglich zu geben, um sie zu besiegen.

Zudem sind Gehen und Laufen auch nicht die einzigen Formen der Bewegung: Wer eine ganz besondere Herausforderung sucht, kann die Spielmechanik mit hochintensivem Intervalltraining auf die nächste Stufe bringen. Um diese Aufgaben zu vereinfachen, gibt es einen Operator, der als virtueller Ansager fungiert und alle Leistungen ankündigt.

Run Legends steht als kostenloser Download für iPhones und iPads im deutschen App Store zur Verfügung. Für die Einrichtung auf dem jeweiligen Gerät wird mindestens iOS bzw. iPadOS 11.0 oder neuer sowie etwa 221 MB an freiem Speicherplatz benötigt. Auf eine deutsche Lokalisierung muss bisher noch verzichtet werden, die Finanzierung erfolgt über optionale In-App-Käufe. Der YouTube-Trailer zum Spiel zeigt euch abschließend Run Legends in Aktion.