Schrittzähler++: Großes Update mit Live-Aktivitäten und iPhone-Tracking

Als ich vor einiger Zeit mit einem Freund spazieren ging und er nach einem Blick auf sein Fitnessband stolz berichtete, dass er sein Schrittziel für den Tag schon erreicht habe, fiel mir auf, dass ich mit der Apple Watch zwar ein weitaus besser ausgestattetes Gadget am Handgelenk habe, dieses aber werksseitig keine Möglichkeit bietet, die einfachste aller Funktionen auf dem Display anzuzeigen: Die Anzahl der täglich zurückgelegten Schritte.

Apple selbst hat bisher darauf verzichtet, Komplikationen ähnlich der Infos von Fitnessbändern mit Schrittanzahl, Distanz und verbrauchten Kalorien auf Zifferblättern oder als Komplikation anzubieten. Zwar gibt es mehrere Aktivitäts-Zifferblätter, aber diese zeigen nur die Stunden in Bewegung, Trainingszeiten und generelle Aktivität des Tages an.

An dieser Stelle kommt die App Schrittzähler++ (App Store-Link) aus dem App Store ins Spiel, die sich kostenlos auf das iPhone und die Apple Watch herunterladen lässt und ab iOS 15.0 installiert werden kann. Die Anwendung ist rund 27 MB groß und auch in deutscher Sprache verfügbar. Die Grundfunktionen der App lassen sich kostenlos verwenden, für weitere Features gibt es ein optionales Premium-Abo, das mit 1,99 Euro/Monat oder 22,99 Euro/Jahr zu Buche schlägt.

Schrittzähler++ kann nicht nur die absolvierten Schritte und erklommenen Stockwerke eines Tages in einer kleinen Apple Watch-App darstellen, sondern verfügt auch über eigene Komplikationen, die sich auf fast allen Zifferblättern integrieren lässt. Auf der Apple Watch gibt es die Option, auch eine von mehreren Aktivitäten aktiv zu starten und dabei optional auch das interne GPS der Watch hinzuzuziehen. Auf dem iPhone gibt es neben Statistiken, Herausforderungen und Erfolgen auch ein Widget für die Heute-Ansicht sowie eine Zusammenarbeit mit Apples Health-Portal.

Kartenbasierter Trainingsmodus auf der Apple Watch

Nun hat der Entwickler von Schrittzähler++, David Smith, ein großes Update für den Pedometer im App Store veröffentlicht. Als größte Neuerung unterstützt Schrittzähler++ jetzt die Trainingsaufzeichnung für Personen ohne Apple Watch. Wie der Entwickler in einem Blogbeitrag zum Update erklärt, unterstützt die Apple Watch-Version von Schrittzähler++ die Trainingsaufzeichnung schon seit Jahren, aber dieses Update erweitert die Funktionalität auch für User ohne Uhr. „Damit kannst du die Dauer, die Entfernung, die Geschwindigkeit und andere Messwerte deines Trainings sehen, während du läufst“, erklärt der Entwickler im Blog. Die iPhone-Trainingsverfolgung ist auch vollständig in die Live-Aktivitäten in iOS 16 und die Dynamic Island auf dem iPhone 14 Pro integriert.

„Ich habe eine breite Palette an auswählbaren Live-Aktivitätsstilen entwickelt. Diese können dir eine einfache Zeit- und Entfernungsangabe anzeigen, während du läufst… oder wenn du dich abenteuerlich fühlst, kannst du sogar eine sich live aktualisierende Karte sehen, auf der deine aktuelle Route und dein Standort eingeblendet sind (sogar in der Dynamic Island!).“

Darüber hinaus bietet Schrittzähler++ bietet jetzt auch ausführliche Routenmanagement-Funktionen mit Unterstützung für GPX-Routen für die Navigation. David Smith erklärt im Blog, was dies genau bedeutet.

„Einer der wichtigsten Punkte bei meiner Art zu wandern ist die starke Abhängigkeit von GPX-Dateien für die Navigation. Normalerweise suche oder erstelle ich eine GPX-Routendatei für die geplante Wanderung und versuche dann, ihr zu folgen. Auch wenn es vielleicht etwas kontraintuitiv ist, finde ich diesen Prozess sehr befreiend, während ich erkunde. Anstatt ständig die Augen auf dem Display haben zu müssen, um zu navigieren, überprüfe ich nur gelegentlich den Weg und kann meine Augen auf das Terrain richten, anstatt die Nase in eine Karte zu stecken. Ich habe die Trainingsfunktionen in diesem Update stark für diese Art des Wanderns optimiert. Du kannst entweder GPX-Routen aus externen Quellen importieren oder bereits abgeschlossene Wanderungen zu gespeicherten/favorisierten Routen hinzufügen. Die zugehörigen Kartenkacheln für eine bestimmte Route können für den Offline-Zugriff gespeichert werden, so dass ich die Funktion auch dann noch nutzen kann, wenn ich wieder richtig in der Wildnis bin.“

Diese Routen werden auch mit Schrittzähler++ auf der Apple Watch synchronisiert, und die Offline-Kartenkacheln werden zwischen iPhone und Apple Watch geteilt, solange die beiden Geräte miteinander verbunden sind. Apropos Apple Watch: In Version 5.0 bietet Schrittzähler++ auch einen leistungsstarken neuen kartenbasierten Trainingsmodus. Diese Funktion zeigt eine Live-Karte direkt auf der Apple Watch an, während man sich bewegt. Diese Funktion ist auch mit dem Always-On-Display der Apple Watch kompatibel, so dass sich die Wegbeschreibungen auf einen Blick erkennen lassen. Außerdem unterstützt der neue Apple Watch-Trainingsmodus den Action Button der Apple Watch Ultra. „Diese Funktion ist mit der Aktionstaste auf der Apple Watch Ultra integriert, um das Training schnell zu starten und zwischen der Karten- und der Metrik-Ansicht zu wechseln, während du trainierst“, berichtet David Smith.

Das Update auf Version 5.0 von Schrittzähler++ ist ab sofort im deutschen App Store verfügbar und ist für alle Nutzer und Nutzerinnen der Anwendung kostenlos. Im App Store wird Schrittzähler++ im Durchschnitt mit hervorragenden 4,6 Sternen bewertet.