Signal: Elon Musk macht kostenlose Werbung, neue Funktionen in Kürze

Nachdem WhatsApp neue AGB angekündigt hat und vor allem außerhalb der EU die Nutzerdaten nun mit Facebook teilt, schauen sich gerade viele nach Alternativen um. Threema hat schon bekannt gegeben, dass man aktuell vier mal so viele Downloadzahlen verzeichnet und auch bei Signal (App Store-Link) laufen die Server heiß. Der sichere Messenger führt die Gratis-Charts in vielen Ländern an.

Zudem hatte der Dienst mit ein paar Problemen zu kämpfen, denn auf diesen Ansturm war keiner vorbereitet. Hinzu kommt, dass der Tesla-Chef Elon Musk mit dem einfachen Tweet „Use Signal“ für eine regelrechte Explosion der Nutzer gesorgt hat.

Neu bei Signal

Erst vor wenigen Stunden haben die Entwickler die Anzahl der Teilnehmer in einem Gruppenanruf erhöht – nämlich von 5 auf 8. Des Weiteren steht ein neues Update in den Startlöchern und soll in den kommenden Tagen erscheinen. Dann könnt ihr neue Hintergrundbilder für Chats nutzen, euch auf ein „Über mich“-Bereich im Profil freuen, animierte Sticker nutzen und festlegen, ob Medien automatisch heruntergeladen werden sollen. Ebenso lassen sich Profilbilder im Vollbild ansehen.

Signal ist kostenlos, mit 4,5 Sternen bewertet und kommt aus den USA. Signal ist eine „501c3 nonprofit Organisation„.