Nuki Power Pack: Batterie-Ersatz für das Smart Lock jetzt verfügbar

Im vergangenen Herbst hat Nuki das Zubehör angekündigt, eigentlich sollte es noch im vergangenen Jahr erscheinen. Mit einer kleinen Verspätung ist es ab sofort soweit: Das Nuki Power Pack ist jetzt verfügbar und kann für 49 Euro im Online-Shop des Herstellers bestellt werden.

Was man mit dem Nuki Power Pack anstellen kann, das ist schnell erklärt: Man benötigt keine Batterien mehr. Das Batteriefach, das normalerweise mit vier AA-Batterien bestückt ist, wird komplett entnommen und durch das Nuki Power Pack ersetzt. Dieses passt genau in das Smart Lock, steht allerdings unten ein kleines bisschen über.

Nuki Power Pack bietet Laufzeit von bis zu zwölf Monaten

In der Praxis hat der Akku natürlich gleich mehrere Vorteile: Zunächst einmal muss man nicht nach fünf bis sechs Monaten vier neue Batterien kaufen, man profitiert auch von einer deutlich längeren Laufzeit. Bis zu zwölf Monate sollen mit dem Nuki Power Pack möglich sein. Ob das wirklich stimmt, konnten wir natürlich noch nicht ausprobieren – wir haben das Power Pack erst seit rund zwei Wochen im Einsatz.

Ziemlich praktisch hat Nuki das Aufladen des Power Packs gestaltet. An der Unterseite des Akkus gibt es zwei USB-C-Anschlüsse, damit man das Smart Lock direkt an der Tür aufladen kann – ganz egal ob das Schloss auf der linken oder rechten Seite der Tür sitzt. Hat man keine Steckdose in der Nähe, kann man das Power Pack einfach entnehmen und wie jedes andere USB-Gerät aufladen, beispielsweise über Nacht.

Den aktuellen Akkustand kann man auch beim Power Pack jederzeit in der Nuki-App ablesen, wobei die Anzeige hier noch genauer sein soll als bei Batterien. Weiterhin bekommt man eine Benachrichtigung, sobald der Akkustand unter 20 Prozent sinkt, um das Power Pack rechtzeitig aufzuladen – Zeit genug hat man dann auf jeden Fall noch.

Ein kleines Problem habe ich mit dem Power Pack allerdings: Es ist mit 49 Euro nicht unbedingt günstig. Im Gegensatz zu herkömmlichen Batterien ist man mit dem Power Pack aber deutlich umweltfreundlicher unterwegs und im Vergleich zu AA-Akkus gewinnt man deutlich an Komfort.