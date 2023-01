Signal: Kleines Update für den Messenger mit verbesserter Anrufinfo

Der Messenger Signal (App Store-Link) kommt auch bei mir täglich für die Kommunikation mit Familie und dem Freundeskreis zum Einsatz. Signal ist kostenlos für iPhones, iPads und den Mac im App Store erhältlich und benötigt aktuell zur Einrichtung auf dem Gerät etwa 142 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS/iPadOS/macOS 12.2 oder neuer. Schon seit längerem besteht auch eine deutsche Lokalisierung.

Neben WhatsApp, Threema und Telegram gehört Signal sicherlich zu den in Deutschland am weitesten verbreiteten Messengern für iOS und Android. Laut der aktuellen Studie Mobile 360 von AdAlliance nutzt bereits jeder vierte Deutsche Signal. Die App legt einen besonderen Schwerpunkt auf Privatsphäre und Sicherheit, und ist jetzt in Version 6.8 verfügbar. Mit dem kleinen Update gibt es verbesserte Anrufinfos und eine Optimierung für die Medienansicht. Das sind die Neuerungen laut Changelog:

Wir haben die Art und Weise verbessert, wie Informationen über eingehende, ausgehende und verpasste Anrufe angezeigt und über verknüpfte Geräte hinweg synchronisiert werden. Jetzt kannst du alle Anrufe, die du nicht rechtzeitig beantwortet hast, direkt überprüfen.

Die Ansicht „Alle Medien“ wurde optimiert, damit du in Zukunft viel schneller durch die Vergangenheit scrollen kannst.

Leistungsverbesserungen für Audioanrufe in Umgebungen mit geringer Bandbreite helfen dir, auch bei schlechten Verbindungen ein gutes Gespräch zu führen.

Signal in Version 6.8 steht seit kurzem im deutschen App Store zum Download bereit und kann von allen Nutzern und Nutzerinnen kostenlos auf das iPhone und iPad geladen werden. Im Durchschnitt gibt es sehr gute 4,6 von 5 Sternen bei knapp 263.000 Bewertungen für die Anwendung im App Store.