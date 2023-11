Slopes: Update für Ski-App integriert Tourenplaner, 3D-Pistenkarten und mehr

Passend zur anstehenden Ski- und Snowboard-Saison hat die Tracking-App Slopes (App Store-Link) ein neues Update vorgelegt, das das gemeinsame Skifahren mit dem Freundeskreis noch einfacher gestalten soll. Auch Pistenkarten in 3D und eine Suche in interaktiven Karten sind Bestandteil der Aktualisierung für Slopes. Wir stellen die Neuerungen im Detail vor.

Ausflugsplaner zum gemeinsamen Skifahren

Ab sofort können bevorstehende Reisen zu Slopes hinzugefügt und Freunde bzw. Freundinnen eingeladen werden. Mit dem neuen Ausflugs- und Tourenplaner lassen sich die Bedingungen der Skigebiete, die man ansteuern will, im Auge behalten, zudem einsehen, wer mitkommt oder nicht, wer sonst noch eingeladen wurde – alles an einem zentralen Ort.

Für die Dauer des Ausflugs funktioniert die Funktion „Meinen Standort für Freunde in der Nähe freigeben“ automatisch für alle teilnehmenden Personen der Gruppe, auch wenn sie nicht auf der eigenen Freundesliste stehen. So müssenfür eine einmalige Reise nicht mehr umständlich Freundschaftslinks zwischen neuen Freunden ausgetauscht werden. Die Markierung „Rode With“ funktioniert auch am Ende des Tages für alle, um die Statistiken zu vergleichen zu können.

Interaktive Pistenkarten jetzt in 3D

Mit Slopes Premium lässt es sich auf interaktiven Skikarten in über 350 Skigebieten weltweit fahren. Mit dem nun erfolgten Update von Slopes lässt es sich in Skigebieten mit Leichtigkeit in 2D- und 3D-Ansichten navigieren. Die 3D-Ansicht steigert das Erlebnis, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne: „Es ist großartig, zu wissen, welcher Weg nach oben oder unten führt, die Gipfel zu erkennen und über sie zu swipen, aber auch die flachen Pisten zu entdecken, bevor es zu spät ist“, heißt es dazu vom Slopes-Entwicklerteam.

Suche auf interaktiven Karten

In der neuen Version von Slopes findet man darüber hinaus sofort jede Piste oder jeden Lift, indem man nach dem Namen sucht. Auch der Schwierigkeitsgrad, das Höhenprofil einer Piste, die durchschnittliche Aufstiegszeit für einen Lift, das Steigungsprofil für beliebte Wanderungen in der Umgebung und andere wichtige Statistiken können so gefunden werden. Auf Karten kann auch nach Liften, Pisten und Einrichtungen am Berg gesucht werden.

All diese Suchfunktionen sind während der Aufzeichnung sowie jederzeit über die Registerkarte der Skigebiete verfügbar. Die Features stehen auch für mehr als 350 weltweite Skigebiete zur Verfügung, die auf dem Detailscreen über den Hinweis „interaktive Karte“ verfügen.

Slopes ist für die diesjährige Winter-Saison gewappnet und lässt sich kostenlos auf iPhones, iPads und die Apple Watch installieren. Als Premium-User kann man seine Abfahrten live verfolgen, seinen genauen Standort einsehen, Informationen zur Piste einholen und auch sehen, wo sich Freunde in Echtzeit befinden. Der Zugriff auf alle Premium-Funktionen kostet 29,99 Euro pro Jahr, optional kann man einen 7-Tage-Pass für einmalig 12,99 Euro kaufen. Zahlreiche Funktionen können allerdings auch ohne Abo genutzt werden. Tipp: Viele Skigebiete haben eigene Apps und bieten ähnliche Funktionen oftmals kostenlos an.