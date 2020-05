Sonos-CEO John MacFarlane: Spotify ist noch restriktiver als Apple

Erst kürzlich beschwerte sich der Gründer von Spotify, Daniel Ek, in einem Interview mit dem Magazin Bloomberg über das restriktive Verhalten Apples. Die Apple-Plattform würde „sich in die richtige Richtung bewegen“, allerdings brauche es „noch viele, viele Schritte, bevor Spotify Apple als offene und faire Plattform betrachtet“, so Ek im Bloomberg-Interview. Schon im letzten Jahr hatte Spotify eine Kartellbeschwerde bei der Europäischen Union eingereicht, da Apple 30 Prozent der Abo-Einnahmen als Provision kassiere und Funktionen auf der Apple Watch und bei Siri beschneide.

Die nun getätigten kritischen Aussagen Eks sorgten offenbar für genügend Anlass, dass sich einer der Mitgründer des Audio-Herstellers Sonos, John MacFarlane, ebenfalls zu diesem Thema zu Wort meldete. In einem Tweet bei Twitter machte MacFarlane auf die „große Ironie“ aufmerksam, da ausgerechnet Spotify ein restriktiveres Ökosystem als der Konzern aus Cupertino unterhalte.

Solid irony here.

Having worked closely with both Apple and Spotify, I would say it’s more significantly more difficult to work within Spotify’s “closed” ecosystem than Apple’s.

Respect and appreciate both companies, but “open” Spotify is not. https://t.co/bf4pcyK0MN

— John MacFarlane (@JohnLMacFarlane) May 6, 2020