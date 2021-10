Sonos liefert Dark Mode für seine App – ganz ohne Update

Mittlerweile bieten die meisten Anwendungen, die ich auf den ersten beiden Seiten meines Homescreens platziert habe, einen Dark Mode. Vor allem abends eine wirklich feine Sache. Einer der wenigen großen Namen, die den Dark Mode bisher nicht angeboten haben, ist Sonos (App Store-Link).

Doch das hat sich jetzt geändert. Sicherlich schon mit einem der letzten Updates, wirklich freigeschaltet hat Sonos den Dark Mode aber erst gestern. Falls sich bei euch noch nicht getan hat, schließt ihr die Sonos-App am besten einmal komplett und startet sie neu.

Standardmäßig orientiert sich Sonos an euren Systemeinstellungen. Ihr könnt den Dark Mode innerhalb der Sonos-App aber auch manuell aktivieren. Tippt dazu einfach in den Einstellungen auf App-Einstellungen und passt die Ansicht dort nach euren Wünschen an. Das sieht dann übrigens wie folgt aus:

Die Sache mit HomeKit und den Lautsprecher-Namen

Eine andere Sache hat mich vor ein paar Tagen übrigens fast zur Verzweiflung gebracht: Nachdem ich einen älteren Sonos One nach einer Pause wieder in Betrieb genommen habe, hat er sich in der Sonos-App und damit auch in Spotify immer wieder umbenannt. Aus Schlafzimmer wurde ständig Dachgeschoss, wo ich den Speaker zuletzt genutzt hatte.

Die Lösung ist einfach, darauf muss man aber erst einmal kommen. „Wenn Sonos Produkte zur Apple Home App hinzugefügt werden, hat der Name in der Home App für ein Produkt Vorrang. Dadurch wird der Name innerhalb der Sonos App wieder geändert“, heißt es in einem Support-Dokument. Ich dachte, ich teile das einfach mal mit euch, bevor euch ihr irgendwann einmal verzweifelt.