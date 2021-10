Flic Twist: Dieser Smart Home Schalter lässt sich auch drehen

Vor einiger Zeit haben wir euch den Flic Button bereits vorgestellt. Das ehemalige Kickstarter-Projekt hat es mittlerweile weltweit in den Handel geschafft. Nun arbeitet das Team von Flic an einem neuen Smart Home Schalter – und sucht erneut Unterstützung auf dem Crowdfunding-Portal.

Das neue Produkt hört auf den Namen Flic Twist und erklärt damit ziemlich genau, worauf ihr euch freuen könnt: Es wird ein Smart Home Schalter mit einem drehbaren Rad kombiniert. Damit ergeben sich bei der Nutzung natürlich ganz neue Möglichkeiten.

So könnt ihr beispielsweise nicht nur das Licht ein- und ausschalten und zwischen verschiedenen Szenen durchschalten, sondern das Licht auch dimmen. Und falls ihr den Flic Twist für die Steuerung eines Sonos-Lautsprechers verwendet, könnt ihr mit der Drehfunktion die Lautstärke einstellen.

„Die User können mit Flic Twist auf zwei grundlegende Arten interagieren: Entweder durch Drücken des Knopfes in der Mitte oder durch Drehen des Drehknopfes. Für noch mehr Möglichkeiten können die Benutzer die Taste drücken und halten, während sie den Drehknopf drehen“, teilt das Entwicklerteam rund um die Funktionsweise mit.

Auslieferung leider erst im Sommer 2022

Die Verbindung mit dem Smart Home wird genau wie beim Flic Button über den Flic Hub hergestellt. Dieser verfügt sogar über eine HomeKit-Anbindung und auch der neue Standard Matter soll ab dem kommenden Jahr unterstützt werden. Außerdem werden in der Flic-App unter anderem die folgenden Marken unterstützt: Philips Hue, Sonos, Nanoleaf, LIFX, IFTTT, Ikea, SmartThings, Alexa und viele mehr.

Die Kickstarter-Kampagne startet am 2. November um 18:00 Uhr deutscher Zeit und es wieder einige spannende Early Bird Angebote geben. So bekommt ihr beispielsweise zwei Flic Twist für 109 Euro. Nur für kurze Zeit bekommt ihr drei Flic Twist und zwei Flic Button zusammen mit dem Flic Hub für 169 Euro. In jedem Fall ist Geduld gefragt: Die Auslieferung ist erst für Juni 2022 geplant. Auf der Kickstarter-Seite findet ihr ab Dienstag alle weiteren Pakete.